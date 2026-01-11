Đây sẽ là chiếc iPhone giá rẻ tốt nhất lịch sử của Apple

Năm ngoái, Apple đã "khai tử" dòng iPhone SE và thay thế bằng iPhone 16e. Chiếc iPhone này kết hợp thiết kế lỗi thời với cấu hình khiêm tốn và mức giá phải chăng. Tuy nhiên, chúng vẫn có những vấn đề đáng kể.

Năm nay, Apple đang chuẩn bị cho iPhone 17e, sản phẩm có thể khắc phục hai nhược điểm lớn nhất của sản phẩm tiền nhiệm. Theo một tin đồn mới nhất từ ​​Trung Quốc, chiếc iPhone giá rẻ này sẽ có Dynamic Island và MagSafe.

Ai đã mua iPhone 16e?

Rõ ràng, nhiều người đã mua iPhone 16e. Bất chấp những báo cáo về doanh số bán hàng đáng thất vọng trong tháng 11, thiết bị này vẫn là điện thoại thông minh "bán chạy" thứ tư trên toàn cầu, theo dữ liệu từ Counterpoint Research. Chỉ xếp sau iPhone 16 và hai mẫu iPhone 16 Pro, iPhone 16e có hiệu suất tốt hơn mọi điện thoại Samsung, bao gồm cả Galaxy A16 5G và Galaxy A36.

iPhone 16e vẫn bán khá "chạy".

Đây là một thực tế thú vị, bất chấp mọi phản ứng tiêu cực của nhiều người hâm mộ công nghệ đối với iPhone 16e. Việc Apple chuyển từ một chiếc điện thoại giá rẻ, nhỏ gọn, kiểu cũ sang một thiết bị với nhiều linh kiện lỗi thời và chip mạnh mẽ ở mức giá tầm trung đã đặt ra nhiều câu hỏi.

Tất nhiên, iPhone 16e vẫn là chiếc iPhone rẻ nhất hiện có. Với cùng mức giá của iPhone 16e, bạn có thể mua chiếc Galaxy S25 FE. Chiếc điện thoại Samsung vượt trội hơn hẳn, cung cấp nhiều camera hơn và màn hình sáng hơn với tốc độ làm mới cao hơn.

Trong khi những người đam mê công nghệ thấy việc thiếu ống kính camera thứ hai và màn hình 60Hz là điều khó chịu, đối với đại đa số người dùng thông thường, điều đó không quá quan trọng. Những người đó sẽ sử dụng iPhone 16e giống hệt như cách họ sử dụng iPhone 17 Pro và sẽ hài lòng với cả hai.

iPhone 17e sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn

Điều làm cho chiếc iPhone “giá rẻ” này trở nên hấp dẫn hơn là cách Apple làm cho chúng trở nên giống với các mẫu iPhone khác. Dự kiến, iPhone 17e sẽ hỗ trợ sạc MagSafe và thay thế phần "tai thỏ" bằng Dynamic Island.

iPhone 16e vẫn có "tai thỏ".

Các phụ kiện MagSafe đang trở nên phổ biến hơn, điều này làm cho chúng trở nên hấp dẫn hơn với người dùng thông thường. Trong khi đó, Dynamic Island là dấu hiệu của một chiếc iPhone hiện đại, trái ngược với phần "tai thỏ" lỗi thời. Ngay cả những người khó phân biệt giữa màn hình 60Hz và 120Hz cũng có thể nhanh chóng nhận ra chiếc iPhone mới hơn.

Apple cũng sẽ trang bị camera trước Center Stage trên iPhone 17e. Do đó, sản phẩm sẽ có khả năng chụp ảnh selfie tốt hơn và dễ dàng hơn.

Thêm vào đó, chiếc iPhone này sẽ có hiệu năng xuất sắc, tương đương với các sản phẩm khác của Apple. Tất nhiên, iPhone 17e sẽ không phải là thiết bị dành cho những người yêu thích flagship.

Apple biết iPhone 17e hướng đến đối tượng nào

Apple biết rằng những người mua iPhone "giá rẻ" có lẽ vẫn đang sử dụng một chiếc iPhone 11 hoặc iPhone 12. Đó cũng là những người muốn sử dụng hệ sinh thái khép kín của Apple nhưng không quan tâm đến thông số kỹ thuật, camera ba ống kính và hệ thống làm mát bằng hơi nước. Nhiều người sở hữu iPhone 17e trong tương lai không sống ở Mỹ.

iPhone 17e sẽ có khu vực Dynamic Island.

Đối với những người này, iPhone 17e có thể là sản phẩm tốt nhất của Apple trong nhiều năm qua. Chiếc iPhone này sẽ đem lại cảm giác như một chiếc iPhone mới, tốc độ nhanh như một số điện thoại tốt nhất trên thị trường, hỗ trợ đầy đủ hệ sinh thái phần mềm và phụ kiện của Apple.