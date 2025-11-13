Apple bán túi đựng iPhone: nhỏ như tất, giá như vàng

iPhone Pocket là một chiếc túi hình chữ nhật được thiết kế theo phong cách đan 3D nhằm chứa đựng những vật dụng thiết yếu hàng ngày, bao gồm cả iPhone.

iPhone Pocket có giá 3,95 triệu đồng hoặc 6,05 triệu đồng.

iPhone Pocket lấy cảm hứng từ ý tưởng “một mảnh vải” và có cấu trúc mở dạng gân, tương tự như dòng sản phẩm Pleats Please nổi tiếng của Miyake. Được chế tác tại Nhật Bản, chiếc túi này không chỉ đủ lớn để chứa một chiếc iPhone mà còn có thể mở rộng để đựng thêm nhiều vật dụng khác. Lớp vải mở cho phép người dùng dễ dàng kéo giãn túi ra, từ đó có thể nhìn thấy màn hình iPhone và các đồ đạc bên trong.

Sản phẩm này có hai phiên bản: dây đeo ngắn (có thể đeo quanh cổ tay hoặc buộc vào túi xách), và dây đeo dài (có thể đeo quanh vai hoặc đeo chéo). Người dùng có thể lựa chọn từ bảng màu sắc tươi tắn, với tám màu cho phiên bản dây đeo ngắn và ba màu cho phiên bản dây đeo dài.

Hai phiên bản khác nhau của iPhone Pocket.

Yoshiyuki Miyamae, giám đốc thiết kế của MIYAKE DESIGN STUDIO, cho biết: “Thiết kế của iPhone Pocket thể hiện sự gắn kết giữa iPhone và người dùng, đồng thời nhấn mạnh rằng sản phẩm của Apple được thiết kế để mang tính thẩm mỹ phổ quát và đa năng. iPhone Pocket khám phá khái niệm ‘niềm vui khi đeo iPhone theo cách riêng của bạn’, phản ánh triết lý của Issey Miyake về việc đơn giản hóa mọi thứ, cho phép người dùng thể hiện cá tính riêng”.

Molly Anderson, Phó Chủ tịch Thiết kế Công nghiệp của Apple, cũng chia sẻ: “Apple và Issey Miyake cùng chia sẻ một phương pháp thiết kế tôn vinh sự tinh xảo, đơn giản và thú vị. Chiếc túi phụ thông minh này minh họa cho những ý tưởng đó và là một phụ kiện tự nhiên đi kèm với các sản phẩm của chúng tôi. Bảng màu của iPhone Pocket được thiết kế để kết hợp hoàn hảo với tất cả các mẫu iPhone, cho phép người dùng tạo ra sự kết hợp cá nhân hóa”.

Một số hình ảnh phụ kiện đắt đỏ này của Apple.

iPhone Pocket sẽ chính thức ra mắt vào ngày 14/11 tại một số cửa hàng Apple Store được chọn và trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Pháp, Trung Quốc, Ý, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Anh và Mỹ. Phiên bản dây ngắn có giá 149,95 USD (3,95 triệu đồng), trong khi phiên bản dây dài có giá 229,95 USD (6,05 triệu đồng) - những mức giá có thể khiến nhiều người "ngã ngửa".