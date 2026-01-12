Tính năng ẩn trên iPhone giúp biết chính xác thời gian sạc pin

Tuy nhiên, nếu iPhone đã cài đặt iOS 26 trở về sau, một tính năng mới đã được thêm vào giúp người dùng biết thời gian sạc pin còn lại sẽ là bao lâu. Đây là tính năng cho phép iPhone hiển thị thời gian ước tính còn lại cho đến khi pin đạt mức sạc cụ thể.

Tính năng ước tính thời gian sạc pin giúp người dùng chủ động hơn trong việc rút sạc

Kết quả là, người dùng không còn phải đoán mò hay dựa vào trực giác để dự đoán thời gian sạc, điều có thể dự đoán không chỉ mức pin đến 100% mà còn cả mức tối đa mà họ đã thiết lập.

Cách truy cập thông tin thời gian sạc

Để tìm hiểu thời gian sạc ước tính, người dùng iPhone (đã cài đặt iOS 26 trở lên, iPhone 12 trở về sau) chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau:

Mở ứng dụng Cài đặt. Vào mục Pin. Kiểm tra các ước tính thời gian hiển thị trên màn hình. Tại đây, người dùng sẽ thấy thời gian ước tính để iPhone đạt được 80% và 100% pin.

Một điểm thú vị của tính năng này là thời gian ước tính không cố định. iOS 26 sẽ cập nhật thời gian dựa trên tốc độ sạc, loại bộ sạc đang sử dụng, nhiệt độ của thiết bị và các yếu tố khác. Nếu tốc độ sạc thay đổi, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh thời gian còn lại để đảm bảo thông tin chính xác nhất.

Tính năng này đặc biệt hữu ích khi người dùng đang vội. Thay vì rút sạc quá sớm hoặc để sạc lâu hơn mức cần thiết, họ có thể dựa vào dữ liệu thời gian thực để quyết định có nên đợi thêm vài phút hay không.

Mặc dù chỉ là một tính năng nhỏ, nhưng chỉ báo thời gian sạc mang lại sự khác biệt lớn trong trải nghiệm sử dụng iPhone hàng ngày. Apple không ngừng cải tiến các chi tiết để làm cho hệ thống trở nên thông minh hơn, thiết thực hơn và dễ dự đoán hơn, đặc biệt trong các chức năng cơ bản như quản lý pin.