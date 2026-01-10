Mẫu iPhone đáng mua nhất đầu năm 2026 nhờ “giá mềm, cấu hình mạnh”

Mặc dù không sở hữu cụm camera thiết kế lại như iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, cũng như không có thiết kế mỏng hơn như iPhone Air, iPhone 17 vẫn gây ấn tượng với cấu hình mạnh mẽ cùng mức giá phải chăng.

iPhone 17 đang có giá khoảng từ 24,69 triệu đồng.

Khi ra mắt, iPhone 17 có giá 24,99 triệu đồng, nhưng sản phẩm hiện có mức giá tốt hơn so với giá bán chính thức trước đó, giảm khoảng 300-500.000 đồng, thậm chí rẻ hơn nhờ một số ưu đãi bổ sung. Với mức giá này, người dùng đang sở hữu một trong những lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt cho những người không cần các tính năng cao cấp hay phần cứng đắt tiền.

Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm quan trọng đối với Apple dưới sự lãnh đạo của Tim Cook. Công ty đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn trong chiến lược tiếp thị, bao gồm việc điều chỉnh lịch trình ra mắt một số mẫu iPhone.

Theo các nguồn tin, Apple có thể sẽ không phát hành phiên bản cơ bản của iPhone 18 trong năm nay, nhưng người dùng có thể mong đợi sự ra mắt của iPhone 17e với mức giá hợp lý hơn, mặc dù tính năng sẽ bị hạn chế.

Giá hấp dẫn cùng thiết kế bắt mắt khiến iPhone 17 trở nên đáng xem.

Chính sự thiếu vắng iPhone 18 cơ bản càng khiến iPhone 17 trở thành lựa chọn sáng giá trong suốt năm 2026 này. Với mức giá khoảng 24,69 triệu đồng, iPhone 17 mang lại nhiều nâng cấp đáng chú ý, bao gồm màn hình tần số quét 120Hz và chip A19 cùng 8GB RAM.

Nói tóm lại, iPhone 17 là một mẫu điện thoại rất đáng mua với cấu hình kỹ thuật cân bằng tốt so với mức giá hiện tại. Hãy nhanh tay tận dụng ưu đãi này trước khi quá muộn.