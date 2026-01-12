iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ không như ‘giấc mơ’

Thay vì một cuộc cách mạng thiết kế đúng nghĩa như nhiều tin đồn trước đây, thiết bị này có thể chỉ mang đến một ảo giác về sự đột phá, thay vì thay đổi tận gốc cách iPhone được tạo ra.

Một concept iPhone kỷ niệm 20 năm với màn hình kính tràn viền.

Trong nhiều tháng qua, giới phân tích và người hâm mộ Apple đã truyền tai nhau rằng hãng sẽ tái hiện một “khoảnh khắc iPhone X” nhân dịp 20 năm iPhone ra đời.

iPhone X từng là bước ngoặt lịch sử, khi Apple loại bỏ nút Home, chuyển sang Face ID và giới thiệu thiết kế toàn màn hình mà hãng gần như vẫn duy trì cho đến ngày nay. Vì vậy, không khó hiểu khi nhiều người tin rằng năm 2027, Apple sẽ tiếp tục tung ra một thiết bị mang tính biểu tượng tương tự.

Giấc mơ iPhone không viền và thực tế kỹ thuật

Những tin đồn trước đây cho rằng Apple sẽ trình làng một chiếc iPhone hoàn toàn không viền, với màn hình tràn ra mọi cạnh, tạo cảm giác như một tấm kính liền mạch. Điều này đòi hỏi Apple phải sử dụng màn hình OLED cong bốn cạnh, một giải pháp cực kỳ phức tạp và rủi ro về mặt kỹ thuật.

Tuy nhiên, một rò rỉ mới đã làm thay đổi bức tranh đó. Theo nguồn tin từ tài khoản @phonefuturist trên X, Apple thực tế không định dùng màn hình OLED cong thật sự. Thay vào đó, hãng sẽ sử dụng một tấm OLED phẳng đặt dưới lớp kính cong bốn phía, nhằm “đánh lừa thị giác” để tạo cảm giác như iPhone không còn viền.

Nguồn tin này khẳng định Apple sẽ dùng “OLED phẳng dưới kính cong bốn cạnh để giả lập thiết kế không viền, tránh khuyết điểm của màn hình cong, kiểm soát chạm cạnh và cải thiện camera ẩn dưới màn hình”.

Thiết kế này, theo họ, sẽ là một cách “tri ân iPhone X”, khi vừa mang dáng dấp tương lai, vừa không mạo hiểm quá mức.

Đi kèm rò rỉ là một đoạn hội thoại với các kỹ sư giấu tên, hé lộ lý do Apple né tránh OLED cong. Theo họ, màn hình cong bốn cạnh mang lại quá nhiều đánh đổi.

Một kỹ sư giải thích rằng OLED cong thật sự tạo ra sự không đồng đều về mật độ điểm ảnh ở rìa màn hình, gây ra hiện tượng hiển thị không nhất quán. Ngoài ra, vùng cảm ứng ở các cạnh cũng khó kiểm soát, dễ sinh “vùng chết” và làm giảm độ bền lâu dài của thiết bị.

Đối với một công ty ám ảnh về chất lượng và độ ổn định như Apple, những nhược điểm đó là không thể chấp nhận.

Bên cạnh đó là vấn đề “chạm nhầm”, thứ đã ám ảnh nhiều hãng Android, đặc biệt là Samsung với các mẫu điện thoại màn hình cong. Khi lòng bàn tay hoặc ngón tay vô tình chạm vào mép cong, hệ thống có thể hiểu nhầm là một thao tác, gây khó chịu cho người dùng. Apple, vốn nổi tiếng với việc tối ưu trải nghiệm, không muốn lặp lại sai lầm này.

Giải pháp an toàn nhưng vẫn tạo hiệu ứng tương lai

Bằng cách làm cong lớp kính bên ngoài thay vì uốn cong chính tấm OLED, Apple có thể đạt được “ảo giác viền vô hình”. Khi nhìn nghiêng, mặt kính sẽ tràn xuống hai bên thân máy, khiến màn hình trông như không có ranh giới, trong khi các linh kiện bên dưới vẫn nằm trên một mặt phẳng an toàn và ổn định.

Cách tiếp cận này cho phép Apple giữ được chất lượng hiển thị, độ chính xác cảm ứng và độ bền, những yếu tố mà hãng coi là cốt lõi, trong khi vẫn mang lại một diện mạo mới mẻ, xứng đáng với một phiên bản kỷ niệm.

Dĩ nhiên, tất cả vẫn chỉ là tin đồn, nhất là khi còn tới khoảng 18 tháng nữa chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm mới ra mắt. Tuy vậy, việc cựu chuyên gia phân tích màn hình Ross Young nhận định rằng thông tin này sẽ có lợi cho Corning, nhà sản xuất kính cho Apple, khiến nhiều người tin rằng rò rỉ không phải vô căn cứ.

@phonefuturist tuy chưa phải cái tên đình đám trong thế giới rò rỉ Apple, nhưng nguồn này từng tiết lộ chính xác nhiều thông tin về các sản phẩm Samsung. Với việc Apple sử dụng màn hình từ Samsung, mối liên hệ này càng khiến nguồn tin trở nên đáng chú ý.

Thực tế, chiến lược “lấy hiệu ứng mà không chấp nhận mặt trái” rất hợp với triết lý của Apple. Nếu có thể tạo ra cảm giác màn hình cong và không viền chỉ bằng kính, tại sao phải mạo hiểm với một công nghệ OLED cong đầy rủi ro?

Một concept iPhone Fold – mẫu iPhone gập đầu tiên được đồn đoán sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2026. Ảnh: AppleInsider

Chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm được cho là chỉ xuất hiện vào năm 2027, nghĩa là Apple vẫn còn rất nhiều thời gian để thay đổi kế hoạch. Hiện tại, trọng tâm của hãng nhiều khả năng đang đặt vào iPhone Fold – mẫu iPhone gập đầu tiên được đồn đoán sẽ ra mắt sớm hơn.

Vì thế, dù ý tưởng về một chiếc iPhone “kính liền khối” nghe rất hấp dẫn, người dùng cũng nên giữ độ tỉnh táo. Có thể Apple sẽ mang đến một thiết kế ấn tượng, nhưng nó có lẽ sẽ là một bước tiến tinh tế, được tính toán kỹ lưỡng, thay vì một cú nhảy liều lĩnh như nhiều tin đồn đã vẽ ra.

(Theo AppleInsider, CNET)