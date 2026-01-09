Giảm còn 12,49 triệu đồng, chiếc iPhone này trở nên rất đáng mua

Hiện tại, iPhone 16e đang được giảm giá chỉ còn 12,49 triệu đồng tại một số cửa hàng bán lẻ điện thoại lớn tại Việt Nam, thấp hơn nhiều so với mức giá chính thức 16,999 triệu đồng trên Apple Store Việt Nam.

iPhone 16e sở hữu phần cứng mạnh mẽ.

Tương tự như iPhone 16, iPhone 16e được trang bị chip xử lý A18 mang lại hiệu năng vượt trội và khả năng tương thích với Apple Intelligence. Máy sở hữu camera chính 48 MP, thời lượng pin ấn tượng và thiết kế cao cấp với màn hình OLED 6.1 inch, cổng USB-C và hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID.

Về thiết kế, iPhone 16e có khung nhôm bóng bẩy, mặt trước phủ Ceramic Shield và mặt sau bằng kính, với hai màu đen và trắng. Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng chỉ 167 gram giúp người dùng dễ dàng sử dụng. Màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch với độ phân giải 2532 x 1170 pixel đảm bảo chất lượng hình ảnh tuyệt vời cho mọi nội dung.

Chip A18 bên trong cung cấp hiệu năng đủ dùng trong nhiều năm.

Bên trong, chip A18 với CPU 6 nhân, GPU 4 nhân và Neural Engine 16 nhân mang lại hiệu suất mượt mà cho các tác vụ nặng. iPhone 16e hỗ trợ kết nối 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC và modem Apple C1, cùng với khả năng định vị GPS chính xác.

Hệ thống camera của iPhone 16e cũng rất ấn tượng, với camera chính 48 MP có chống rung quang học và khả năng quay video 4K với Dolby Vision. Camera trước TrueDepth 12 MP hỗ trợ nhận diện khuôn mặt và chế độ chụp chân dung.

Điện thoại có giá chỉ còn 12,49 triệu đồng.

Thời lượng pin của iPhone 16e có thể kéo dài đến 26 giờ khi phát video, tốt hơn so với iPhone 16 thông thường. Máy hỗ trợ sạc nhanh qua USB-C và sạc không dây chuẩn Qi. Các tính năng an toàn như phát hiện va chạm và chức năng SOS khẩn cấp dựa trên vệ tinh cũng được tích hợp, biến iPhone 16e thành một thiết bị hoàn hảo cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.