Một mẹo nhỏ biến điện thoại cũ thành router internet

Một trong những cách hữu ích nhất để tận dụng điện thoại cũ (cả Android hoặc iOS)là biến nó thành một router (bộ định tuyến). Người dùng có thể sử dụng điện thoại đó để phát Wi-Fi ở những khu vực sóng yếu trong nhà, tạo mạng khách riêng hoặc làm router di động khi ra ngoài.

Điện thoại cũ có thể trở thành bộ phát Wi-Fi thu nhỏ

Điều đặc biệt là người dùng không cần cài đặt bất kỳ ứng dụng phức tạp nào, bởi tính năng điểm phát sóng tích hợp sẵn là đủ để người dùng thực hiện điều này. Dưới đây là hướng dẫn nhanh để biến điện thoại cũ thành một chiếc router nhỏ gọn.

Mở ứng dụng Cài đặt và tìm đến mục Điểm truy cập cá nhân. Thiết lập điểm phát sóng di động bằng cách nhập tên mạng và tạo mật khẩu mong muốn. Người dùng có thể thiết lập thời gian chờ (nếu có) để tự động tắt điểm phát sóng khi không có thiết bị nào kết nối nhằm tiết kiệm pin. Cuối cùng, bật điểm phát sóng Wi-Fi trên điện thoại.

Quá trình thực hiện tương tự cả với iPhone lẫn Android

Khi điện thoại đã phát sóng mạng Wi-Fi, người dùng có thể kết nối các thiết bị khác. Cách đơn giản nhất là thông qua Wi-Fi: chỉ cần tìm tên điểm phát sóng trong danh sách mạng có sẵn, sau đó chạm vào và nhập mật khẩu đã thiết lập. Người dùng cũng có thể sử dụng Bluetooth để chia sẻ kết nối internet, nhưng cần lưu ý rằng việc để Bluetooth luôn bật có thể tiềm ẩn rủi ro bảo mật.

Nếu thích kết nối có dây, cả iPhone và Android đều hỗ trợ chia sẻ kết nối qua USB. Chỉ cần cắm thiết bị vào máy tính bằng cáp USB và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Việc tái sử dụng điện thoại cũ không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu rác thải điện tử.