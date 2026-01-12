Đổi iPhone mới, chuyển SIM vật lý sang eSIM như thế nào?

Tại một số quốc gia như Mỹ, việc sử dụng thẻ SIM vật lý đã trở thành điều không còn khả thi. Tại Việt Nam, người dùng cũng chỉ có lựa chọn eSIM nếu mua iPhone Air. Các mẫu thế hệ mới còn lại mang đến khả năng 2 SIM, gồm 1 SIM vật lý và 1 eSIM. Vậy nếu muốn đổi iPhone, liệu có cách nào để chuyển đổi từ SIM vật lý sang eSIM?

Việc chuyển SIM vật lý sang eSIM tương đối dễ dàng.

Trong thực tế, quá trình chuyển đổi này rất đơn giản và có thể thực hiện chỉ trong vài giây. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi thẻ SIM vật lý thành eSIM, giúp thẻ SIM vật lý trở nên vô dụng và có thể vứt bỏ. Sau khi chuyển đổi, iPhone của bạn sẽ sử dụng eSIM ảo, cho phép bạn tiếp tục sử dụng dữ liệu và thực hiện cuộc gọi mà không cần thẻ SIM vật lý.

Để thực hiện việc chuyển đổi eSIM, người dùng cần lưu ý một số điều sau:

- Cài đặt iOS 16: Đảm bảo iPhone đã được cập nhật lên iOS 16 hoặc phiên bản cao hơn.

- Bật Bluetooth: Đảm bảo Bluetooth trên iPhone đang được bật.

- Mở khóa iPhone: Người dùng cần mở khóa thiết bị để thực hiện quá trình chuyển đổi.

Sau khi đáp ứng các yêu cầu trên, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

Người dùng vẫn có thể phải đến nhà mạng để đăng ký chuyển sang eSIM.

- Vào phần Cài đặt trên iPhone.

- Chọn mục Di động và nhấn vào Thêm eSIM.

- Người dùng sẽ thấy hai tùy chọn: “Chuyển từ iPhone ở gần” hoặc “Sử dụng mã QR”. Hãy chọn “Chuyển từ iPhone ở gần”.

- iPhone sẽ tự động nhận diện eSIM từ thiết bị gần đó và cho phép người dùng ghép nối nhanh chóng.

Lưu ý rằng người dùng không nên định dạng lại iPhone cũ trước khi thực hiện chuyển đổi, vì điều này có thể khiến người dùng mất quyền sở hữu eSIM và phải yêu cầu nhà mạng cấp lại. Bên cạnh đó, tùy thuộc nhà mạng mà việc chuyển đổi eSIM vẫn cần phải liên hệ với nhà mạng.