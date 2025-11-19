Tại sao bị chê tơi tả, túi đựng iPhone “đắt như vàng” của Apple lại bán sạch?

iPhone Pocket không chỉ gây chú ý bởi thiết kế độc đáo mà còn bởi mức giá chào bán lên tới 149,95 USD (3,95 triệu đồng) cho phiên bản dây đeo ngắn và 229,95 USD (6 triệu đồng) cho phiên bản dây đeo dài.

iPhone Pocket được xem là quá đắt so với thiết kế đơn giản của sản phẩm.

Theo Apple, iPhone Pocket được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng về một túi đựng điện thoại tiện lợi, có thể cầm tay, buộc vào túi xách hoặc đeo trực tiếp trên người. Apple đã chọn những màu sắc tươi sáng như vàng chanh, tím và hồng cho sản phẩm, càng làm tăng thêm sự tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội.

Vấn đề là, thiết kế 3D với cấu trúc hở gân của sản phẩm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, đáng chú ý khi nhiều người so sánh nó với bộ đồ mankini nổi tiếng của nhân vật Borat trong bộ phim cùng tên.

Nhiều người cũng so sánh nó với iPod Socks, nhưng có sự khác biệt lớn về cách giới thiệu. Trong khi Jobs từng giới thiệu iPod Socks với sự hài hước và sự phấn khích, Apple lại chọn cách tiếp cận nghiêm túc hơn với iPhone Pocket.

Cộng đồng mạng thậm chí lấy nhân vật Borat trong bộ phim cùng tên ra để ví von về sản phẩm.

Dù có nhiều ý kiến trái chiều, điều ngạc nhiên là iPhone Pocket đã nhanh chóng bán hết chỉ sau vài ngày ra mắt. Rõ ràng, sức hút không thể phủ nhận của sản phẩm này trong cộng đồng yêu thích công nghệ và thời trang. Vậy đâu là lý do khiến iPhone Pocket trở nên hấp dẫn đến vậy?

“Bức thư tình” ẩn chứa trong iPhone Pocket

Có lẽ mọi thứ bắt nguồn từ câu chuyện về sự hợp tác giữa Apple Design Studio và Miyake Design Studio - một công ty thiết kế nổi tiếng của Nhật Bản do nhà thiết kế Issey Miyake sáng lập. Mối quan hệ này đã được hình thành từ trước khi iPhone ra đời, khi đồng sáng lập và là cựu CEO Apple, Steve Jobs, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với triết lý thiết kế Nhật Bản.

Vào những năm 1980, trong một chuyến thăm nhà máy Sony tại Nhật Bản, Jobs đã bị cuốn hút bởi đồng phục của công nhân do Miyake thiết kế. Chiếc áo khoác nylon với tay áo có thể tháo rời đã khiến Jobs yêu cầu Miyake thiết kế một phiên bản cho nhân viên Apple.

Sự đơn giản trong thiết kế của Miyake chính là ngôn ngữ mà Steve Jobs đã đánh giá cao từ lâu.

Tuy nhiên, ý tưởng này đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhân viên, đến mức Jobs bị la ó và phải rời khỏi sân khấu. Dù vậy, chiếc áo cổ lọ đen của Miyake, kết hợp với quần jean Levi's và giày New Balance, đã trở thành trang phục biểu tượng của Jobs trong các buổi thuyết trình.

Sau khi Jobs qua đời vào năm 2011, Miyake cũng ngừng thiết kế áo cổ lọ đen và qua đời vào năm 2022. Hơn một thập kỷ sau, Apple đã hợp tác với nhãn hiệu của Miyake để cho ra mắt iPhone Pocket - một sản phẩm được coi là di sản của Jobs. Sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ tối giản và chất liệu vải tiện dụng đã tạo nên sức hút cho sản phẩm.

Mặc dù chất lượng vật liệu của sản phẩm không thể phủ nhận, nhưng nhiều người cho rằng giá trị thực sự nằm ở thương hiệu và sự phù phiếm đi kèm. Dĩ nhiên, không ít người vẫn cảm thấy rằng họ có thể tìm thấy những sản phẩm tương tự với giá rẻ hơn nhiều.