Đã dùng điện thoại Samsung, đừng bỏ qua tính năng ẩn giá trị này

Từ việc thay đổi hình nền, quản lý pin, đến điều chỉnh màn hình và gán lại chức năng cho nút cạnh bên, ứng dụng cài đặt của Samsung được đánh giá cao hơn so với Apple và Google. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Galaxy AI, việc tìm kiếm cài đặt trở nên dễ dàng hơn.

Connectivity Labs là mục ẩn không được hiển thị theo mặc định.

Mặc dù vậy, trong số những tính năng hữu ích mà Samsung mang đến điện thoại của mình, có một số vẫn còn ẩn giấu, ngay cả với sự trợ giúp của AI cũng không thể tìm thấy. Một trong số đó là tính năng Connectivity Labs, nằm trong menu cài đặt Wi-Fi, nhưng mặc định không hiển thị. Để truy cập, người dùng cần thực hiện một số bước kích hoạt thủ công.

Cách mở khóa Connectivity Labs:

- Vào mục Connections trong ứng dụng Settings.

- Chọn Wi-Fi.

- Chạm vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải.

- Chọn Intelligent Wi-Fi.

- Nhấn liên tục vào nút Intelligent Wi-Fi ở phía dưới.

- Khi đó, Connectivity Labs sẽ được mở khóa như một tùy chọn để chọn ở cuối menu Intelligent Wi-Fi.

Tùy chọn Connectivity Labs đã xuất hiện.

Sau khi mở khóa, người dùng sẽ có quyền truy cập vào nhiều tùy chọn Wi-Fi hữu ích. Một trong những tính năng nổi bật là Home Wi-Fi Inspection, cho phép người dùng kiểm tra cường độ tín hiệu Wi-Fi trong nhà để xác định các khu vực có tín hiệu yếu.

Ngoài ra, tính năng Switching to mobile data faster sẽ giúp điện thoại tự động chuyển sang dữ liệu di động khi phát hiện tín hiệu Wi-Fi yếu, rất hữu ích cho những ai có gói dữ liệu không giới hạn. Tính năng Nearby Wi-Fi Information cũng cho phép người dùng xem các mạng Wi-Fi xung quanh và đánh giá tín hiệu của chúng.

Nhiều tính năng đã được mở khóa.

Connectivity Labs đã được đưa vào One UI từ năm 2023 và hiện đang hoạt động tốt trên các thiết bị như Galaxy S25+. Nếu đang sử dụng điện thoại Samsung, hãy thử mở khóa tính năng này để khám phá những tiện ích mà nó mang lại.