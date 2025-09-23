OnePlus 15 sẽ "hủy diệt" Galaxy và iPhone nhờ những thứ này

OnePlus 15 sắp ra mắt. Như thường lệ, điện thoại sẽ ra mắt tại quê nhà và được tung ra thị trường toàn cầu vào đầu năm 2026.

Dưới đây là những tin đồn hấp dẫn xoay quanh OnePlus 15. Dự kiến, sản phẩm sẽ có giá từ 899 USD (khoảng 23,7 triệu đồng), phải chăng hơn nhiều so với Galaxy S25 Ultra.

Pin 7.000 mAh sạc siêu nhanh

Flagship OnePlus trước đây – OnePlus 13 có pin dung lượng 6.000 mAh. Giờ đây, OnePlus 15 có thể đi kèm viên pin 7.000 mAh.

OnePlus 13.

Để duy trì thiết kế hợp lý, công ty có thể sử dụng công nghệ silicon-carbon mật độ cao, tương tự như cách tiếp cận đã áp dụng trong flagship trước đó.

Ngoài pin lớn hơn, OnePlus 15 dự kiến ​​vẫn hỗ trợ sạc nhanh 120W và sạc không dây 50W. Đây là một tính năng tuyệt vời, giúp người dùng không phải chờ đợi lâu.

Màn hình có tần số quét cao hơn

OnePlus 15 dự kiến ​​ra mắt với những thay đổi đáng chú ý so với OnePlus 13.

Thay đổi lớn nhất có thể đến từ màn hình với tần số quét 165Hz, độ phân giải giảm xuống còn 1,5K trên kích cỡ 6,78 inch nhỏ hơn một chút (OnePlus 13 có màn hình độ phân giải 2K, kích cỡ 6,82 inch, tần số quét 120Hz).

Màn hình OnePlus 13.

Các thông tin rò rỉ cho thấy OnePlus cũng đang phát triển một công cụ hiệu suất, cho phép trò chơi chạy ở tốc độ 165 fps (khung hình/giây), tận dụng tối đa màn hình được nâng cấp.

Không còn nút chuyển đổi ba chiều ở cạnh bên

OnePlus 15 có thể sẽ loại bỏ thanh trượt cảnh báo ba chiều đặc trưng, ​​thay vào đó là một nút tùy chỉnh. Mặc dù nút mới này linh hoạt hơn nhưng việc chuyển đổi giữa các chế độ cảnh báo sẽ trở nên khó khăn hơn so với thao tác vuốt nhẹ trên thanh trượt cổ điển.

Giám đốc điều hành OnePlus, Pete Lau, cho biết sự thay đổi này xuất phát từ mong muốn tùy chỉnh nhiều hơn. Dù vậy, thay đổi này có nguy cơ đánh mất một tính năng lâu đời đã tạo nên bản sắc riêng cho thương hiệu.

Snapdragon 8 Elite 2 mạnh mẽ

Mặc dù rẻ hơn so với iPhone 17 512 GB, OnePlus 15 dự kiến ​​được trang bị chip Snapdragon 8 Elite 2. Đây là chip di động hàng đầu của Qualcomm, mang đến sức mạnh, hiệu suất và nhiều khả năng đáng kinh ngạc.

OnePlus 15 dự kiến ​​được trang bị chip Snapdragon 8 Elite 2.

Được sản xuất trên quy trình 3nm của TSMC, chip này có bố cục CPU 2+6 với các lõi đạt tốc độ lên đến 4,8 GHz, tốc độ xung nhịp tối đa có thể đạt tới 5,3 GHz.

Thiết kế cụm camera sau

Dự kiến, điện thoại sẽ không còn sử dụng mô-đun camera tròn đặc trưng, sẽ chuyển sang thiết kế hình chữ nhật với các góc bo tròn.

Cụm camera mới này sẽ được đặt ở góc trên bên trái, giúp chiếc flagship đồng bộ với giao diện của OnePlus 13T và 13s sắp ra mắt. Mô-đun này lớn hơn so với các smartphone nhỏ hơn, báo hiệu sự tập trung mạnh mẽ hơn vào phần cứng camera. Đây là một trong những thay đổi thiết kế quan trọng nhất của OnePlus trong những năm gần đây.

Hợp tác với DetailMax Engine

OnePlus 15 dự kiến ​​ra mắt hệ thống camera riêng mang tên DetailMax Engine, được thiết kế để mang lại chi tiết sắc nét hơn, tông màu chân thực và màu sắc tự nhiên mà không cần xử lý quá mức.

Một camera tele mới?

Những thông tin ban đầu cho thấy OnePlus 15 có thể được trang bị hệ thống zoom mạnh mẽ hơn với ống kính tele tiềm vọng 50MP, cung cấp tiêu cự tương đương 85mm và khẩu độ f/2.8.

Thiết lập này sẽ mang lại khả năng zoom quang học từ 3,5 - 3,7x, tùy thuộc vào tiêu cự của camera chính.

OnePlus 15 có thể được trang bị hệ thống zoom mạnh mẽ hơn.

So với OnePlus 13, vốn sử dụng ống kính tiềm vọng 73mm với khẩu độ f/2.6 cho khả năng zoom 3x, thiết kế mới có thể mang lại phạm vi hoạt động rộng hơn nhưng hiệu suất lại yếu hơn một chút trong điều kiện thiếu sáng.

Cùng chờ xem "siêu phẩm" OnePlus 15 sẽ mang lại những thay đổi hấp dẫn nào.