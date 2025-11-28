OnePlus Ace 6 Turbo được hé lộ sẽ có pin 9.000 mAh, màn tới 165 Hz

OnePlus đang chuẩn bị mở rộng dòng sản phẩm Ace 6 tại Trung Quốc với một mẫu điện thoại mới mang tên OnePlus Ace 6 Turbo, tập trung vào hiệu năng. Thông tin này được tiết lộ bởi chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station, bao gồm các thông số kỹ thuật như bộ vi xử lý, cấu hình màn hình và viên pin dung lượng lớn, điều này khá ấn tượng trong phân khúc giá tầm trung.

Ảnh minh họa

Dự kiến, OnePlus Ace 6 Turbo sẽ được trang bị chip Snapdragon 8s Gen 4 và viên pin có dung lượng lên tới 9.000 mAh, tuy nhiên, thông tin về khả năng sạc nhanh vẫn chưa được công bố. Mẫu điện thoại này cũng sẽ sở hữu màn hình phẳng LTPS OLED 6,78 inch với độ phân giải 1,5K, có khả năng hỗ trợ tần số quét từ 144Hz đến 165Hz, tùy thuộc vào phiên bản cuối cùng.

OnePlus Ace 6 Turbo có thể chính thức ra mắt vào tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm 2026, trước Tết Nguyên đán. Sau khi ra mắt, sản phẩm này sẽ cạnh tranh với các thiết bị mới sử dụng chipset MediaTek Dimensity 8500, bao gồm Redmi Turbo 5 và Realme Neo 8 SE.

Đối với OnePlus Nord 6, dự kiến sản phẩm này sẽ được giới thiệu vào quý 2 năm 2026. Các thông tin sắp tới sẽ sớm xác nhận OnePlus Nord 6 có phải là phiên bản đổi tên hay điều chỉnh của OnePlus Ace 6 Turbo hay không.