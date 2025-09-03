OnePlus phát triển smartphone cấu hình mạnh, giá phải chăng, cạnh tranh với Xiaomi Redmi

OnePlus dự kiến sẽ ra mắt hai mẫu điện thoại mới, OnePlus 15 và OnePlus Ace 6, vào tháng 10 tới đây. Cả hai điện thoại này sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 (còn được gọi là Snapdragon 8 Elite 2) và Snapdragon 8 Elite.

Ảnh minh hoạ

Theo thông tin từ leaker Smart Pikachu, OnePlus cũng đang phát triển một dòng sản phẩm mới mang thương hiệu Turbo, phù hợp với phân khúc tầm trung. Dòng sản phẩm này sẽ có mức giá dễ tiếp cận, nhằm phục vụ cho nhiều thị trường hơn. Mặc dù có giá cả phải chăng, các smartphone trong dòng Turbo vẫn sẽ tập trung vào hiệu năng, mang đến trải nghiệm sử dụng tốt cho người tiêu dùng.

Trước đó, leaker nổi tiếng Digital Chat Station đã tiết lộ vào tháng 6 rằng OnePlus đang lên kế hoạch cho một dòng sản phẩm tầm trung hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Theo thông tin này, các thiết bị sẽ cạnh tranh trực tiếp với dòng điện thoại Redmi, với mức giá dưới 2.000 Nhân dân tệ (khoảng 7,5 triệu đồng) và được trang bị chipset cao cấp.

Trong tin tức liên quan, mẫu flagship sắp ra mắt của OnePlus, OnePlus 15, đã được phát hiện trên nền tảng Geekbench. Phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc, mang mã hiệu PGL110, dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 16GB và hệ điều hành Android 15.

Một báo cáo khác tiết lộ OnePlus 15 sẽ có nhiều tùy chọn cấu hình khác nhau, bao gồm các phiên bản RAM 12GB + 256GB bộ nhớ trong, 16GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB và 16GB + 1TB. Ngoài ra, máy cũng sẽ có các tùy chọn màu sắc hấp dẫn như Black Eclipse, Arctic Dawn và Midnight Ocean.