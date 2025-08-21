OnePlus 15 sẽ có màn hình 1.5K sắc nét, tần số quét khủng 165Hz

Theo Gizmochina, leaker Digital Chat Station đã chia sẻ thông tin trên Weibo về các mẫu điện thoại flagship sắp ra mắt của OnePlus, được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite và 8 Elite 2 (SM8850). Mặc dù không nêu tên cụ thể, chuyên trang nhận định các thiết bị này là Ace 6 và OnePlus 15, dự kiến sẽ được giới thiệu vào tháng 10 tới.

Ảnh minh họa

Thông tin rò rỉ chủ yếu tập trung vào OnePlus 15, tiết lộ chi tiết về màn hình và một trong các tùy chọn màu sắc của máy. Theo đó, màn hình của OnePlus 15 sẽ hỗ trợ độ phân giải 1.5K và tần số quét 165Hz. Thiết bị này sẽ chạy trên hệ điều hành mới với engine hiệu năng được nâng cấp, cho phép chơi game ở mức 165fps.

Về kích thước màn hình, một thông tin rò rỉ trước đó cho biết máy sẽ được trang bị tấm nền OLED LTPO phẳng 6.78 inch do BOE cung cấp, với viền siêu mỏng ở cả bốn cạnh nhờ công nghệ LIPO. Bản rò rỉ cũng nhấn mạnh tùy chọn màu sắc mới "Moon Rock Black", được mô tả là có khả năng hấp thụ ánh sáng cực cao, là phiên bản kế nhiệm của Super Black, cùng với những cải tiến trong vỏ bảo vệ từ tính bằng đá sa thạch, mang lại kết cấu tinh tế.

Ngoài ra, OnePlus 15 có thể sở hữu viên pin 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W. Về khả năng chụp ảnh, thiết bị này có thể được trang bị camera chính 50MP với tính năng chống rung quang học (OIS), ống kính góc siêu rộng 50MP và camera tele tiềm vọng 3x 50MP. Cụm camera này có thể không còn thiết kế hình tròn như trên OnePlus 13, mà sẽ chuyển sang kiểu dáng vuông nằm ở góc trên bên trái.