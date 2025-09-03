OnePlus 15 đạt chứng nhận quan trọng, xác nhận có sạc siêu tốc 121W

OnePlus dự kiến sẽ ra mắt hai mẫu điện thoại mới, OnePlus 15 và OnePlus Ace 6, vào tháng 10 năm nay. Mới đây, phiên bản Trung Quốc của OnePlus 15, mang số hiệu PLK110, đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của Geekbench. Đồng thời, một thiết bị OnePlus khác dành cho thị trường toàn cầu với số hiệu CPH2747 vừa được TUV Rheinland phê duyệt. Mặc dù tên gọi chính thức chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng đây là phiên bản toàn cầu của OnePlus 15.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ TUV, điện thoại OnePlus CPH2747 sẽ hỗ trợ sạc nhanh 121W, nâng cấp nhẹ so với công suất sạc 100W của OnePlus 13. Một blogger công nghệ đã chỉ ra rằng các số model PLK110, CPH2745, CPH2747 và CPH2749 đều thuộc về OnePlus 15, liên quan đến cùng một dự án mã PJ 24831. Trong đó, PLK110 được cho là phiên bản Trung Quốc, trong khi CPH2745, CPH2747 và CPH2749 đại diện cho các phiên bản toàn cầu.

Phiên bản Trung Quốc của OnePlus 15 đã được phát hiện trên Geekbench với chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 (còn gọi là Snapdragon 8 Elite 2), đi kèm với 16GB RAM và chạy trên hệ điều hành Android 16. Các báo cáo cho biết OnePlus 15 sẽ sở hữu màn hình phẳng OLED LTPO 1.5K 6,78 inch với tần số quét 165Hz, pin 7.000 mAh và hỗ trợ sạc không dây 50W. Về khả năng chụp ảnh, máy dự kiến sẽ có cụm camera hình vuông với ba camera 50 megapixel (chính), 50 megapixel (góc siêu rộng) và 50 megapixel (kính tiềm vọng 3x).

Ngoài ra, OnePlus 15 sẽ có nhiều phiên bản bộ nhớ, bao gồm phiên bản RAM 12GB + bộ nhớ trong 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 256GB, 16GB + 512GB và 16GB + 1TB. Sản phẩm sẽ được phát hành với các màu sắc Đen, Tím và Titan. Dự kiến, OnePlus 15 sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 10, trong khi thị trường toàn cầu có thể đón nhận sản phẩm này vào tháng 1/2026.