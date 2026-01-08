Fan bóng đá mê mẩn trước Motorla Razr 60 FIFA World Cup 26 đặc biệt

Tại Lenovo Tech Day 2026 trong khuôn khổ CES 2026, Motorola đã ra mắt hàng loạt mẫn smartphone mới. Đáng chú ý, hãng khiến fan hâm mộ bóng đá trở nên cuồng nhiệt hơn với chiếc Motorla Razr 60 FIFA World Cup 26.

Motorola Razr 60 phiên bản FIFA World Cup 26.

Motorola đã ra mắt Razr 60 phiên bản FIFA World Cup 26, một phiên bản giới hạn dành cho người hâm mộ FIFA. Chiếc điện thoại màn hình gập kiểu vỏ sò này có mặt lưng mềm mại với các họa tiết liên quan đến FIFA World Cup.

Đây là phiên bản giới hạn dành cho người hâm mộ FIFA.

Sản phẩm đặc biệt này có tùy chọn màu xanh lá cây, vẫn cung cấp cấu hình tương tự như Motorola Razr 60 tiêu chuẩn. Cụ thể, sản phẩm có màn hình ngoài kích cỡ 3,6 inch và màn hình chính 6,9 inch. Bên trong, điện thoại chạy chip Mediatek Dimensity 7400X, đi kèm GPU Mali-G615 MC2 và được cung cấp năng lượng từ viên pin 4500 mAh. Về khả năng nhiếp ảnh, nhà sản xuất tích hợp cho máy 2 camera sau: Chính 50 MP & Phụ 13 MP, camera selfie 32MP, mang tới khả năng chụp khá tốt.

Người dùng Motorola Razr 60 phiên bản FIFA World Cup 26 cũng sẽ nhận được hình nền tùy chỉnh, nhạc chuông chủ đề FIFA và hình nền FIFA cho ảnh.

Điện thoại sẽ chỉ được bán tại thị trường Mỹ và Canada, bắt đầu từ ngày 12/2. Giá bán của chúng là 700 USD (khoảng 18,3 triệu đồng).