OnePlus 15 lộ diện với cụm camera vuông, pin 7.000 mAh và sạc 100W

OnePlus đang chuẩn bị ra mắt mẫu flagship mới mang tên OnePlus 15, hứa hẹn nhiều cải tiến đáng chú ý về thiết kế và cấu hình. Theo thông tin rò rỉ từ Digital Chat Station, thiết bị này sẽ đánh dấu sự chuyển mình trong ngôn ngữ thiết kế của hãng, với cụm camera sau được thiết kế vuông nhỏ gọn, thay vì hình tròn như các mẫu trước đó từ OnePlus 11.

OnePlus 15 với thiết kế cụm camera vuông mới.

Ngoài cụm camera mới, OnePlus 15 dự kiến sẽ sở hữu màn hình phẳng với độ phân giải 1.5K, sử dụng công nghệ LIPO giúp viền màn hình mỏng hơn đáng kể. Đây có thể là một phần trong chiến lược làm mới toàn diện thiết kế mà OnePlus đã từng đề cập.

Về cấu hình, OnePlus 15 sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite 2, chip xử lý cao cấp mới nhất từ Qualcomm. Một thông tin rò rỉ khác tiết lộ, máy có thể đi kèm viên pin dung lượng tối thiểu 7.000 mAh, vẫn hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W như thế hệ trước. Hệ thống camera sau dự kiến sẽ bao gồm 3 ống kính, với cảm biến chính 50 MP.

OnePlus 15 sẽ ra mắt chính thức tại Trung Quốc vào tháng 10/2025, trước khi mở bán toàn cầu vào đầu năm 2026. Bên cạnh đó, hãng cũng đang phát triển phiên bản OnePlus 15R, với cấu hình rút gọn và mức giá dễ tiếp cận hơn.