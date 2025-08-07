OnePlus 15 sẽ "hủy diệt" các smartphone cao cấp nếu bỏ đi thứ này

OnePlus 15 sẽ là mẫu smartphone cao cấp tiếp theo của OnePlus trong thời gian tới. Theo những tin đồn gần đây, điện thoại sẽ được tích hợp siêu chip Snapdragon 8 Elite 2 sắp ra mắt của Qualcomm, màn hình "1.5K" có độ phân giải thấp hơn một chút để kéo dài thời lượng pin, tăng đáng kể độ sắc nét của màn hình, pin Si-C dung lượng lớn 7.000 mAh và khả năng chống nước IP68/69.

Tuy nhiên, có một tin đồn khiến các fan hâm mộ OnePlus không vui, và hãng cần cải thiện để khiến flagship của mình trở nên hoàn hảo hơn.

Màn hình cong 4 cạnh cần phải biến mất!

Rõ ràng, thiết kế màn hình cong cạnh không phải là lựa chọn tối ưu cho smartphone vì nhiều nhược điểm: mất nội dung, dễ bị vỡ và biến dạng hình ảnh. Tuy nhiên, các công ty như OnePlus, Oppo và Xiaomi vẫn khăng khăng xuất xưởng điện thoại với màn hình kính cong bốn cạnh, dốc về phía tất cả các cạnh của điện thoại.

Tất nhiên, phong cách này sẽ mang tới diện mạo bắt mắt hơn, nhất là trên các hình ảnh render. Ngược lại, ở ngoài đời thực, các đường cong này lại gây ra nhiều rắc rối hơn là giá trị.

Thực tế, không ít người dùng đã gặp một số vấn đề nhỏ nhưng khó chịu khi sử dụng flagship OnePlus 13 hàng ngày với màn hình cong cạnh.

Việc tìm một miếng dán màn hình tốt cho màn hình cong cạnh sẽ rất khó. Miếng dán được dán sẵn rất tệ, thậm chí khó có thể bảo vệ điện thoại khỏi những hư hại thực sự. Hơn nữa, khoảng cách giữa màn hình và ốp lưng rất dễ bám xơ vải, bụi bẩn - vấn đề rất đáng lo ngại. Cuối cùng, các đường cong vẫn bắt sáng từ các nguồn sáng gần đó và cả ánh nắng mặt trời.

Mặc dù cảm giác vuốt qua một đường cong nhẹ trên màn hình mang lại cảm giác dễ chịu hơn là một chiếc điện thoại màn hình hoàn toàn phẳng nhưng nhược điểm lại quá lớn.

OnePlus nên học hỏi từ những flagship Android này

Thông thường, giới công nghệ sẽ hiểu từ "sao chép" với hàm ý tiêu cực trong thế giới điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, trong trường hợp của OnePlus 15 sắp ra mắt, công ty nên "sao chép" màn hình phẳng hoàn toàn từ tất cả những chiếc flagship siêu cao cấp, không có bất kỳ đường cong nào. Thật vậy, Samsung đã mang đến cho chúng ta màn hình phẳng hoàn toàn trong hai thế hệ qua, loại bỏ hoàn toàn mọi đường cong màn hình trên các phiên bản Galaxy S Ultra của hãng.

Sự tinh tế của động thái đơn giản này đã mang lại những ảnh hưởng to lớn đến khả năng sử dụng tổng thể: màn hình không bị chói, không bị lóa, chỉ là một màn hình phẳng và mang lại trải nghiệm thú vị, đặc biệt là khi dùng kèm bút S Pen. Điều này hoàn toàn đúng với Galaxy S25 Ultra.

Ngoài ra, chiếc Oppo Find X8 Ultra tuyệt vời cũng đã có màn hình phẳng hoàn toàn, không có đường cong. Vì vậy, OnePlus 15 có thể hướng tới thiết kế màn hình phẳng.

Kết luận

Tất nhiên, smartphone vẫn chưa đạt đến mức độ hoàn hảo chỉ bằng việc loại bỏ các đường cong nhỏ trên màn hình. Tuy nhiên, thay đổi này có thể cải thiện trải nghiệm tổng thể của người dùng, giúp điện thoại ngày càng hữu ích hơn.