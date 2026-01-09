Những vật thể màu cam này có thể đang nuôi sự sống ngoài hành tinh

Tại Cuộc họp lần thứ 247 Hiệp hội Thiên văn học Mỹ (AAS), nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà nghiên cứu Sebastián Carrazco-Gaxiola từ Đại học Bang Georgia (Mỹ) cho biết các ngôi sao lùn cam là loại mục tiêu cần được chú trọng trong các cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh.

Một hành tinh có "mặt trời" là sao lùn cam, nơi sự sống ngoài hành tinh có cơ hội lớn để hiện diện và tiến hóa - Ảnh đồ họa: SCIENCE ALERT

Sao lùn cam, hay còn gọi là sao loại K, là những ngôi sao có kích thước và khối lượng nhỏ hơn các sao lùn vàng như Mặt Trời, nhưng lớn hơn các sao lùn đỏ mờ nhạt.

Chúng phát ra ánh sáng màu vàng cam đặc trưng với nhiệt độ bề mặt dao động trong khoảng 3.200-4.700 độ °C.

Điểm đặc biệt của loại sao này là chúng cực kỳ thọ, có thể phát sáng ổn định trong suốt 20-70 tỉ năm, dài hơn nhiều so với tuổi thọ khoảng 10 tỉ năm của các ngôi sao giống Mặt Trời.

Ngoài ra, khi so với sao lùn đỏ, loại sao này lại ít phát ra các tia bức xạ nguy hiểm cho sự sống.

Vì vậy, hệ hành tinh với trung tâm là sao lùn cam như "vùng đất hứa" của sự sống ngoài hành tinh.

Để mục tiêu loại này được cụ thể hơn nữa, trong nghiên cứu mới, các tác giả đã sử dụng dữ liệu từ các kính thiên văn đặt tại cả hai bán cầu để có thể quan sát toàn bộ bầu trời, bao gồm SMARTS 1.5m đặt ở Chile và Tillinghast tại bang Arizona - Mỹ.

Họ khảo sát hơn 2.000 sao lùn cam và xác định được 529 ngôi sao lùn cam đã trưởng thành và ít hoạt động.

Đây chính là nơi có thể sở hữu các hành tinh phù hợp với sự sống và đã đủ độ tuổi để sinh vật ngoài hành tinh hiện diện. Đó là nơi mà các sứ mệnh tương lai nên hướng tới.