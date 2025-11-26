OnePlus Ace 6T ra mắt với chip cực khỏe, pin 8000 mAh cực "trâu"

OnePlus vừa công bố thành viên mới nhất của dòng Ace tầm trung tại Trung Quốc, có tên gọi là OnePlus Ace 6T. Tại các thị trường khác, sản phẩm có tên là OnePlus 15R.

OnePlus Ace 6T sẽ là điện thoại đầu tiên được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 5 mới của Qualcomm. Con chip này sẽ chậm hơn Snapdragon 8 Elite Gen 5 nhưng vẫn có hiệu năng mạnh mẽ, đủ "trâu" để chơi tốt các game di động.

OnePlus Ace 6T màu tím có mặt lưng sợi thủy tinh.

Các tính năng khác của điện thoại OnePlus bao gồm: màn hình OLED 6,7 inch với độ phân giải 1,5K, tần số quét 165Hz, tích hợp cảm biến vân tay siêu âm, hệ thống camera kép (camera chính 50MP + camera góc siêu rộng 8MP), camera selfie 32MP.

Ngoài ra, sản phẩm còn có khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP68, IP69 và IP69K, được tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi và viên pin dung lượng lớn 8000mAh cùng với khả năng sạc nhanh 100W. Điện thoại sẽ chạy trên hệ điều hành ColorOS 16 mới nhất tại Trung Quốc.

OnePlus Ace 6T màu đen và xanh lá cây.

OnePlus Ace 6T có ba màu: đen, xanh lá cây và tím. Điện thoại sử dụng công nghệ oxy hóa micro-arc cho khung kim loại như trên OnePlus 15 cao cấp. Phiên bản màu đen và xanh lá cây sẽ có mặt lưng kính với kết cấu mượt mà, riêng phiên bản màu tím sử dụng mặt lưng sợi thủy tinh.

Mức giá của OnePlus Ace 6T vẫn còn bỏ ngỏ. Hiện tại, chưa rõ khi nào OnePlus Ace 6T sẽ về tới Việt Nam.