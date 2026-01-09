Hé lộ nâng cấp được chờ đợi từ lâu trên Galaxy S26 Ultra

Theo các rò rỉ từ chứng nhận 3C tại Trung Quốc, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị viên pin 5.000mAh, thấp hơn so với thông tin trước đó là 5.200mAh. Tuy nhiên, chứng nhận này cũng xác nhận rằng thiết bị sẽ hỗ trợ sạc có dây 60W, với củ sạc được bán riêng. Ngoài ra, dòng Galaxy S26 cũng sẽ hỗ trợ sạc không dây 25W, tương tự như iPhone.

Quan trọng hơn, chuyên gia rò rỉ Ice Universe chỉ ra rằng kết quả thử nghiệm nội bộ của Samsung về công nghệ sạc nhanh 60W cho thấy, Galasxy S26 Ultra có khả năng sạc pin từ mức cạn kiệt đến 75% trong vòng 30 phút - một con số vô cùng ấn tượng.

Về giá bán, Samsung đang xem xét việc tăng giá dòng Galaxy S26 từ 30 đến 60 USD (788.000 đồng đến 1,56 triệu đồng) ở một số khu vực, bao gồm cả Hàn Quốc. Tuy nhiên, hãng đã quyết định giữ nguyên giá tại các thị trường chiến lược như Mỹ, nơi Galaxy S26 bản tiêu chuẩn dự kiến sẽ có giá 800 USD (21 triệu đồng), Galaxy S26 Plus là 1000 USD (26,27 triệu đồng) và Galaxy S26 Ultra là 1.300 USD (34,15 triệu đồng).

Galaxy S26 Ultra sẽ có thiết kế với các cạnh bo tròn, cụm camera riêng biệt, tùy chọn màu đen toàn bộ, cổng USB-C, bút S Pen và khay SIM. Đặc biệt, lỗ camera selfie trên Galaxy S26 Ultra sẽ lớn hơn khoảng 4mm so với phiên bản trước, mang lại góc nhìn rộng hơn.

Một điểm nhấn mới của dòng Galaxy S26 là công nghệ Flex Magic Pixel OLED cho phép tạo ra “Màn hình bảo mật”. Công nghệ này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giảm độ sáng ở các góc nhìn mà không ảnh hưởng đến độ sáng chính, giúp ngăn chặn việc theo dõi các hoạt động trên điện thoại từ các góc nhìn ngang.

Cuối cùng, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, trong khi Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 tiêu chuẩn sẽ sử dụng chip Exynos 2600 do Samsung tự sản xuất ở một số khu vực nhất định.