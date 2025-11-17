OnePlus Ace 6 Pro Max lộ cấu hình ấn tượng với pin 8.000 mAh, chip Snapdragon 8 Gen 5

Theo Notebookcheck, một mẫu smartphone OnePlus mới đang được phát triển với pin lớn nhất trong dòng sản phẩm của hãng. Các thông tin rò rỉ cho thấy nó sẽ có tên là OnePlus Ace 6 Pro Max.

Ảnh minh họa

Hiện nay, OnePlus 15 là smartphone có pin lớn nhất của hãng với dung lượng 7.300 mAh, tăng từ 6.000 mAh ở bản tiền nhiệm. Khi chính thức ra mắt, OnePlus Ace 6 Pro Max sẽ thay thế OnePlus 15, trở thành mẫu smartphone có pin lớn nhất trong dòng sản phẩm của OnePlus.

Hộp bán lẻ bị rò rỉ đã xác nhận tên gọi Ace 6 Pro Max, với nhiều chi tiết được tiết lộ bởi tài khoản @Gadgetsdata trên mạng xã hội X. Theo đó, điện thoại này sẽ có pin 8.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 100W. Trọng lượng của Ace 6 Pro Max được cho là 216 gram, chỉ nặng hơn 6 gram so với flagship OnePlus 13 (210 gram) dù pin đã tăng đáng kể.

Hình ảnh rò rỉ hộp bán lẻ của OnePlus Ace 6 Pro Max

Ace 6 Pro Max dự kiến sẽ được trang bị màn hình OLED phẳng 6,7 inch với độ phân giải 1,5K và tần số quét 165Hz. Điện thoại có thể sử dụng chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, bộ nhớ UFS 4.1 và RAM LPDDR5X. Tuy nhiên, cụm camera có thể không phải là điểm nhấn mạnh nhất, khi dự kiến chỉ bao gồm cảm biến chính 50MP với chống rung quang học (OIS) và ống kính góc siêu rộng 8MP, trong khi camera selfie có thể là 32MP.

Ngoài ra, theo một rò rỉ trước đó, Ace 6 Pro Max có thể sở hữu khung kim loại, cảm biến vân tay siêu âm, cảm biến haptic X-asis và nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.