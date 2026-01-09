Mua hàng qua sàn điện tử bị shipper giả lừa đảo, Bộ Công an truy tìm đối tượng mua bán thông tin cá nhân

Khách hàng mua hàng qua sàn điện tử dính shipper giả lừa đảo, Bộ Công an vào cuộc

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi cho biết, hiện nay, tình trạng lộ, mất dữ liệu trên không gian mạng diễn ra khá phổ biến, trong đó có nhiều vụ việc nghiêm trọng.

Thời gian qua, nhiều khách hàng phản ánh họ đặt hàng trên một số trang thương mại điện tử lớn, ngay sau đó các đối tượng lừa đảo, bằng một cách nào đó, đã có được số điện thoại, địa chỉ để giả danh shipper lừa khách hàng chuyển tiền thanh toán và chiếm đoạt.

Trả lời VietNamNet về vấn đề này, thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, hiện nay, tình trạng lộ, mất dữ liệu trên không gian mạng diễn ra khá phổ biến, trong đó có nhiều vụ việc nghiêm trọng. Trên thực tế, đã xuất hiện các diễn đàn kín, thậm chí cả những hội nhóm kín, nơi công khai rao bán dữ liệu cá nhân của người sử dụng Việt Nam. Đặc biệt, tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thu thập, đánh cắp thông tin, dữ liệu của người dùng để phục vụ cho các hoạt động phạm tội.

“Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng của Bộ Công an sẽ tập trung triển khai các biện pháp nhằm rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác trái phép hoặc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của người sử dụng. Về phía người dân, mỗi cá nhân cũng cần hết sức lưu ý và nâng cao ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của chính mình”, thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi nói.

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi chia sẻ tiếp, khi tham gia môi trường mạng, người dùng cần chủ động áp dụng các biện pháp, giải pháp để bảo vệ các tài khoản số. Không nên chia sẻ thông tin cá nhân một cách tùy tiện, bởi điều này có thể tạo điều kiện cho các đối tượng thu thập và sử dụng thông tin vào mục đích phạm tội.

Cụ thể, người dùng cần bảo vệ tài khoản của mình bằng các biện pháp như đặt mật khẩu an toàn, đồng thời hạn chế tối đa việc công khai hay chia sẻ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng thường thu thập, khai thác dữ liệu và thông tin của nạn nhân. Vì vậy, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ thông tin cá nhân không chỉ giúp phòng, chống tội phạm mà còn góp phần bảo vệ chính bản thân mỗi người.

Đại diện A05 khuyến cáo, khi xảy ra tình huống thông tin hoặc dữ liệu cá nhân bị rò rỉ hay bị đánh cắp, người dân cần kịp thời báo cho các cơ quan chức năng. Hiện nay, Bộ Công an đã phân cấp cho công an các đơn vị, địa phương, trong đó có các đơn vị chuyên trách tiếp nhận và xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi khẳng định Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đã tạo ra hành lang pháp lý toàn diện, góp phần bảo đảm quyền riêng tư, nâng cao an toàn thông tin của người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Luật sư Hà Huy Phong, Giám đốc Công ty Luật TNHH Inteco cho biết, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực là một thông điệp rất rõ ràng: từ năm 2026, bảo vệ dữ liệu cá nhân không còn là khuyến nghị hay định hướng, mà trở thành nghĩa vụ pháp lý bắt buộc, đi kèm chế tài xử phạt cụ thể.

Vẫn theo luật sư Hà Huy Phong, rủi ro từ lộ lọt dữ liệu cá nhân cũng không phải là câu chuyện lý thuyết. Ngay trong đời sống hàng ngày, nhiều người đã và đang trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tinh vi, xuất phát từ việc thông tin cá nhân bị rò rỉ. Bản thân luật sư cũng bị lừa chuyển tiền chỉ vì đối tượng nắm được thông tin ông từng mua sách, dựng lên một kịch bản giao hàng rất thuyết phục. Câu chuyện nhỏ nhưng cho thấy dữ liệu cá nhân khi bị khai thác sai mục đích có thể gây ra hệ lụy rất thực, rất gần.