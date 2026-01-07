Lý do bất ngờ khiến Samsung phải đốt 150.000 chiếc điện thoại di động

Tuy vậy, con đường vươn lên của Samsung không hề bằng phẳng. Một trong những dấu mốc gây sốc nhất từng xảy ra vào thập niên 1990, khi chủ tịch Lee Kun-hee ra lệnh tiêu hủy tới 150.000 chiếc điện thoại di động do chính Samsung sản xuất.

Samsung từng hủy bỏ 150.000 chiếc điện thoại để tập trung cải thiện chất lượng sản phẩm.

Báo cáo từ Android Authority chỉ ra rằng, vào thời điểm đó, ông Lee Kun-hee tỏ ra đặc biệt không hài lòng với chất lượng sản phẩm của công ty. Samsung khi ấy đang mở rộng nhanh mảng điện thoại di động nhưng đi kèm là tỷ lệ lỗi đáng báo động.

Các thống kê nội bộ cho thấy khoảng 11,8% điện thoại Samsung gặp sự cố. Nói cách khác, cứ 10 thiết bị bán ra thì có hơn 1 chiếc không đạt yêu cầu. Với một thương hiệu đặt mục tiêu toàn cầu, con số này bị xem là không thể chấp nhận.

Để gửi đi thông điệp cứng rắn về triết lý chất lượng, ông Lee Kun-hee đã tổ chức một sự kiện hiếm thấy trong lịch sử ngành công nghệ: toàn bộ số điện thoại lỗi bị đập vỡ và đốt cháy trước sự chứng kiến của hàng nghìn nhân viên. Hành động này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển của Samsung.

Chất lượng điện thoại Samsung giờ đây được đánh giá rất cao, ngay cả những dòng tầm trung và giá rẻ.

Thay vì chạy theo doanh số bằng mọi giá, hãng chuyển trọng tâm sang kiểm soát chất lượng, chấp nhận sản xuất ít hơn nhưng phải đạt tiêu chuẩn cao hơn. Ở thời điểm đó, quyết định này đi ngược lại tư duy tăng trưởng nóng vốn phổ biến trong ngành điện tử tiêu dùng.

Kết quả cho thấy sự thay đổi phát huy tác dụng. Chỉ vài năm sau, Samsung vươn từ vị trí thứ tư lên dẫn đầu thị trường điện thoại tại Hàn Quốc vào năm 1995. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong nhiều năm, đưa hãng trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới vào năm 2012, vượt qua Nokia.

Từ đó đến nay, Samsung liên tục cạnh tranh với Apple cho ngôi vị số một toàn cầu. Dù vậy, hãng cũng không tránh khỏi những sự cố nghiêm trọng, tiêu biểu là vụ thu hồi Galaxy Note 7 trên phạm vi toàn cầu do lỗi pin.

Sau nhiều thập kỷ, hình ảnh Samsung trong mắt đông đảo người tiêu dùng vẫn gắn liền với chất lượng và quy mô. Song song với đó, thị trường hiện nay cũng xuất hiện ngày càng nhiều lựa chọn cạnh tranh mạnh mẽ, buộc hãng phải tiếp tục tự làm mới mình.