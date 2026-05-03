Top 5 tủ lạnh Inverter đáng sở hữu nhất dịp hè 2026

Trong điều kiện nhiệt độ tăng mạnh vào mùa hè, một chiếc tủ lạnh phù hợp không chỉ giúp bảo quản thực phẩm hiệu quả mà còn góp phần giảm chi phí điện năng. Các dòng tủ lạnh Inverter hiện nay trải rộng từ phân khúc nhỏ gọn đến dung tích lớn, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Cùng tham khảo 5 mẫu tủ lạnh Inverter đang được "bán chạy" nhất dưới đây.

1. Tủ lạnh Toshiba Inverter 180 lít GR-B22VU UKG

Giá bán từ: 5,58 triệu đồng

Mẫu tủ lạnh dung tích 180 lít của Toshiba phù hợp với người sống một mình hoặc gia đình 2–3 người. Thiết kế ngăn đá trên truyền thống giúp người dùng dễ làm quen, đồng thời kích thước nhỏ gọn phù hợp với không gian bếp hạn chế.

Điểm đáng chú ý của sản phẩm là công nghệ Inverter - giúp giảm tiêu thụ điện năng, kết hợp hệ thống làm lạnh vòng cung giúp khí lạnh lan tỏa đều trong tủ. Bộ lọc kháng khuẩn Ag+ Bio góp phần hạn chế mùi khó chịu, giúp thực phẩm bảo quản lâu hơn trong những ngày nhiệt độ cao.

2. Tủ lạnh Aqua Inverter 236 lít AQR-T260FA(FB)

Giá bán từ: 5,47 triệu đồng

Tủ lạnh Aqua Inverter 236 lít AQR-T260FA(FB) tiếp tục là một sản phẩm "bán chạy" trong đầu tháng 5 này. Với dung tích 236 lít, sản phẩm mang lại không gian lưu trữ vừa đủ cho gia đình nhỏ mà vẫn tiết kiệm diện tích. Thiết kế đơn giản, hiện đại giúp dễ dàng bố trí trong nhiều kiểu không gian khác nhau.

Sản phẩm sử dụng công nghệ làm lạnh đa chiều, hỗ trợ phân bổ nhiệt đồng đều, hạn chế tình trạng thực phẩm bị hỏng do chênh lệch nhiệt độ. Ngăn trữ lạnh Chiller Box -1˚C cho phép người dùng làm lạnh siêu nhanh và ngăn rau củ quả Fresh Box giúp thực phẩm tươi lâu hơn.

3. Tủ lạnh Samsung 236 lít RT22M4032BY/SV

Giá bán từ: 6,32 triệu đồng

Với dung tích 236 lít, mẫu tủ lạnh này phù hợp với gia đình có nhu cầu lưu trữ thực phẩm lớn hơn. Thiết kế ngăn đá trên quen thuộc nhưng được tối ưu không gian bên trong với nhiều khay kệ linh hoạt.

Công nghệ Digital Inverter bên trong giúp điều chỉnh công suất theo nhu cầu sử dụng, góp phần tiết kiệm điện trong thời gian dài. Dù có giá bán phải chăng nhưng tủ lạnh vẫn có đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone - giúp nhanh rã đông thực phẩm, ngăn rau củ lớn giữ ẩm Big Box - giúp thực phẩm giữ được độ tươi, đặc biệt hữu ích trong mùa hè.

4. Tủ lạnh Samsung 406 lít RT42CG6584B1SV

Giá bán từ: 12 triệu đồng

Với dung tích 406 lít, chiếc tủ lạnh Samsung này đáp ứng nhu cầu lưu trữ thực phẩm lớn, phù hợp gia đình đông người hoặc thường xuyên tích trữ thực phẩm. Không gian bên trong rộng rãi giúp dễ dàng phân loại thực phẩm theo từng nhóm.

Tủ được trang bị công nghệ Inverter tiết kiệm điện, hệ thống lọc Active Fresh Filter khử mùi - giúp diệt khuẩn 99.99%, đi kèm các tính năng như ngăn đông mềm linh hoạt 4 chế độ Optimal Fresh+, làm lạnh nhanh và giữ ẩm rau củ. Những yếu tố này giúp duy trì chất lượng thực phẩm tốt hơn trong điều kiện thời tiết nóng kéo dài.

5. Tủ lạnh Toshiba 474 lít GR-RF611WI-PGV(22)-XK

Giá bán từ: 15,99 triệu đồng

Ở phân khúc cao hơn, mẫu tủ lạnh Multi Door của Toshiba với dung tích 474 lít hướng đến gia đình đông người hoặc nhu cầu lưu trữ lớn. Thiết kế nhiều cửa của sản phẩm cũng giúp hạn chế thất thoát hơi lạnh khi mở tủ, từ đó tiết kiệm điện năng.

Bên trong, các ngăn được phân chia khoa học, hỗ trợ bảo quản từng loại thực phẩm riêng biệt. Công nghệ Inverter giúp duy trì nhiệt độ ổn định, phù hợp với việc lưu trữ thực phẩm dài ngày trong mùa hè. Đáng chú ý, nhà sản xuất còn tích hợp cho máy công nghệ tăng cường dưỡng chất với Moisture Zone và giữ nguyên hương vị với Flexible Zone.