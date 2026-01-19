Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Giá tủ lạnh Samsung tháng 1/2026: Giảm tối đa 16 triệu đồng

Sự kiện: Tủ lạnh Samsung

Vào thời điểm cuối năm, nhiều mẫu tủ lạnh Samsung cũng được giảm giá mạnh, kích cầu tiêu dùng.

Vào tháng 1/2026, giống như nhiều thương hiệu "đối thủ", giá bán của dòng tủ lạnh Samsung được điều chỉnh giảm trên diện rộng, mức giảm cao nhất lên tới 16 triệu đồng. Theo khảo sát tại các chuỗi bán lẻ và đại lý phân phối, đợt điều chỉnh giá lần này diễn ra ngay sau cao điểm mua sắm cuối năm, thời điểm người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu và ưu tiên các sản phẩm thiết yếu hơn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, mức giảm không chỉ xuất hiện ở những mẫu tủ lạnh đời cũ mà còn áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm sử dụng công nghệ Inverter, tủ lạnh nhiều cửa và các mẫu dung tích lớn phục vụ gia đình đông người. Việc giá bán “hạ nhiệt” giúp thu hẹp khoảng cách giữa các phân khúc, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận những sản phẩm vốn có mức giá khá cao trước đây.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Dù vậy, giá bán chỉ là một phần trong quyết định mua sắm. Dung tích sử dụng, khả năng bảo quản thực phẩm, độ bền theo thời gian và chi phí vận hành lâu dài vẫn là những yếu tố cần được cân nhắc kỹ. Người tiêu dùng thông thái nên so sánh giữa các model và kiểm tra chính sách hậu mãi của từng điểm bán để tránh đưa ra những lựa chọn vội vàng.

Bảng giá tủ lạnh Samsung Inverter tháng 1/2026:

Mã tủ lạnh Dung tích

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

RT22M4032BU/SV

236 lít

 8.81

6.37

RT35CG5544B1SV

345 lít

 12.53

10.14

RB30N4190BY/SV

307 lít

 14.1

11.14

RT31CB56248ASV

305 lít

 13.22

12.14

RT42CB6784C3SV

406 lít

 17.04

13.41

RT42CG6584B1SV

406 lít

 16.19

13.41

RT38CB6784C3SV

382 lít

 16.26

14.44

RT38CB668422SV

385 lít

 18.49

15.84

RT47CB66868ASV

460 lít

 18.81

17.41

RS57DG410EB4SV

578 lít

 22.04

17.41

RS70F65K2FSV

635 lít

 36.99

24.16

RS64R53012C/SV

635 lít

 38.99

35.39

RF59C766FB1/SV

648 lít

 45.56

36.41

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 18/1, có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.

-19/01/2026 13:50 PM (GMT+7)
