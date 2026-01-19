Giá tủ lạnh Samsung tháng 1/2026: Giảm tối đa 16 triệu đồng

Vào tháng 1/2026, giống như nhiều thương hiệu "đối thủ", giá bán của dòng tủ lạnh Samsung được điều chỉnh giảm trên diện rộng, mức giảm cao nhất lên tới 16 triệu đồng. Theo khảo sát tại các chuỗi bán lẻ và đại lý phân phối, đợt điều chỉnh giá lần này diễn ra ngay sau cao điểm mua sắm cuối năm, thời điểm người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu và ưu tiên các sản phẩm thiết yếu hơn.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, mức giảm không chỉ xuất hiện ở những mẫu tủ lạnh đời cũ mà còn áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm sử dụng công nghệ Inverter, tủ lạnh nhiều cửa và các mẫu dung tích lớn phục vụ gia đình đông người. Việc giá bán “hạ nhiệt” giúp thu hẹp khoảng cách giữa các phân khúc, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận những sản phẩm vốn có mức giá khá cao trước đây.

Ảnh minh họa.

Dù vậy, giá bán chỉ là một phần trong quyết định mua sắm. Dung tích sử dụng, khả năng bảo quản thực phẩm, độ bền theo thời gian và chi phí vận hành lâu dài vẫn là những yếu tố cần được cân nhắc kỹ. Người tiêu dùng thông thái nên so sánh giữa các model và kiểm tra chính sách hậu mãi của từng điểm bán để tránh đưa ra những lựa chọn vội vàng.

Bảng giá tủ lạnh Samsung Inverter tháng 1/2026:

Mã tủ lạnh Dung tích Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) RT22M4032BU/SV 236 lít 8.81 6.37 RT35CG5544B1SV 345 lít 12.53 10.14 RB30N4190BY/SV 307 lít 14.1 11.14 RT31CB56248ASV 305 lít 13.22 12.14 RT42CB6784C3SV 406 lít 17.04 13.41 RT42CG6584B1SV 406 lít 16.19 13.41 RT38CB6784C3SV 382 lít 16.26 14.44 RT38CB668422SV 385 lít 18.49 15.84 RT47CB66868ASV 460 lít 18.81 17.41 RS57DG410EB4SV 578 lít 22.04 17.41 RS70F65K2FSV 635 lít 36.99 24.16 RS64R53012C/SV 635 lít 38.99 35.39 RF59C766FB1/SV 648 lít 45.56 36.41

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 18/1, có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.