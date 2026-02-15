Bảng giá tủ lạnh Samsung Inverter giáp tết Bính Ngọ: Giảm khét lẹt 34%
Hiện tại, nhiều mẫu tủ lạnh Samsung đang được giảm giá cực mạnh, lên tới 14 triệu đồng.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã đến rất gần, thị trường điện máy gia dụng tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm sôi động nhất trong năm. Để kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu, hàng loạt hệ thống bán lẻ lớn đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi sâu, biến đây trở thành "thời điểm vàng" để các gia đình nâng cấp thiết bị nhà bếp. Đáng chú ý nhất trong phân khúc điện lạnh là đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ của các dòng tủ lạnh Samsung Inverter.
Theo khảo sát tại các siêu thị điện máy lớn, mức giá niêm yết của nhiều mẫu tủ lạnh thế hệ mới đang ghi nhận mức giảm kỷ lục, có nơi lên đến 34% so với giá khởi điểm. Đây được xem là động thái "xả kho" quyết liệt nhằm kích cầu tiêu dùng trong năm mới. Việc giảm giá sâu không chỉ giới hạn ở các dòng tủ hai cánh truyền thống mà còn lan rộng sang cả các dòng Side-by-Side và Multidoor cao cấp, vốn là những sản phẩm kén người mua do mức giá thường ở ngưỡng cao.
Đối với người tiêu dùng, sự sụt giảm giá bán này mang lại cơ hội sở hữu các thiết bị tích hợp công nghệ tiết kiệm điện hiện đại với chi phí tối ưu hơn bao giờ hết. Khi giá điện và chi phí sinh hoạt có nhiều biến động, việc chọn mua một chiếc tủ lạnh Inverter hiệu suất cao vào lúc này không chỉ giúp giải quyết nhu cầu lưu trữ thực phẩm Tết mà còn là khoản đầu tư dài hạn cho bài toán kinh tế gia đình.
Bảng giá tủ lạnh Samsung Inverter giáp tết Bính Ngọ:
|Tên tủ lạnh Samsung
|Dung tích
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
RT20HAR8DBU/SV
|208 lít
|7.44
|
5.77
|
RT25M4032BU/SV
|256 lít
|9.01
|
7.57
|
RB27N4020S9
|280 lí
|9.99
|
9.17
|
RT35CG5544B1SV
|345 lít
|12.53
|
10.84
|
RT31CB56248ASV
|305 lít
|13.22
|
11.14
|
RT38CB6784C3SV
|382 lít
|16.26
|
13.09
|
RT38CB668422SV
|385 lít
|18.49
|
14.99
|
RS57DG400EM9SV
|583 lít
|20.48
|
15.41
|
RS57DG410EB4SV
|578 lít
|22.04
|
17.41
|
RF48A4000B4
|488 lít
|23.99
|
18.91
|
RF48A4010B4
|488 lít
|25.59
|
20.41
|
RF59C766FB1
|648 lít
|45.56
|
33.22
|
RS64R53012C
|635 lít
|38.99
|
35.39
|
RF65DB990012SV
|636 lít
|107.7
|
94.99
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 14.02.2026, có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.
