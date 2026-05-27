Nội bộ Samsung dậy sóng vì chênh lệch tiền thưởng

Cụ thể, bộ phận Device eXperience (hay DX, chuyên phụ trách thiết bị tiêu dùng và trải nghiệm người dùng) đang nổi dậy vì cho rằng họ xứng đáng nhận được khoản tiền thưởng tương tự như bộ phận Device Solutions (hay DS, chuyên phụ trách linh kiện và bán dẫn), vốn đã tổ chức đình công gần đây để yêu cầu tăng lương và thưởng.

Mảng kinh doanh điện thoại di động của Samsung rất có lợi nhuận, vậy tiền thưởng của nhân viên ở đâu?

Cuộc đình công của bộ phận DS đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Samsung trong thời điểm mà công ty đang đạt được lợi nhuận cao. Các công nhân tại bộ phận này đã nhận được tiền thưởng lên đến hàng trăm nghìn USD và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều nhân viên khác trong công ty, bao gồm cả bộ phận DX.

Theo thông tin từ các báo cáo gần đây, nhân viên bộ phận DX, vốn là những người làm việc trong lĩnh vực điện thoại di động và thiết bị gia dụng, đang cảm thấy thiệt thòi và không hài lòng với tình hình hiện tại. Họ cho rằng mình cũng xứng đáng được nhận tiền thưởng và tăng lương, đặc biệt khi bộ phận của họ vẫn đang hoạt động có lãi, trong khi một số bộ phận khác lại đang thua lỗ nhưng vẫn nhận được khoản thưởng lớn.

Nếu bộ phận DX quyết định đình công giống như bộ phận DS, việc ra mắt các sản phẩm mới như Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8 có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhiều người hy vọng rằng Samsung sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này để tránh tình trạng căng thẳng kéo dài, giống như cách mà họ đã làm với bộ phận DS trước đó.

Quan trọng hơn, việc đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả nhân viên là điều mà Samsung cần thực hiện để duy trì sự ổn định và phát triển của công ty.