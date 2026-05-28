VNeID sẽ tích hợp, nâng cấp những gì để trở thành 'siêu ứng dụng' quốc gia?

100% người hưởng an sinh sẽ tích hợp tài khoản thanh toán trên VNeID

Theo Đề án, đến năm 2028, Việt Nam sẽ hoàn thiện đồng bộ khung thể chế, cơ chế, chính sách nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất và ổn định cho việc phát triển, vận hành, khai thác và mở rộng VNeID.

Cùng với đó, 100% hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và phần mềm phục vụ phát triển VNeID sẽ được hoàn thành để điều chỉnh kiến trúc, nâng cấp tổng thể hệ thống. Nhà nước cũng đặt mục tiêu hoàn thiện VNeID thành siêu ứng dụng, ưu tiên phát triển các ứng dụng lõi và các tiện ích cơ bản phục vụ người dân, doanh nghiệp.

VNeID sẽ trở thành "siêu ứng dụng".

Đề án xác định việc xây dựng hệ sinh thái số trên VNeID là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, đến hết năm 2028, phấn đấu mở rộng đạt 50% tiện ích số thiết yếu trên VNeID, đáp ứng hiệu quả nhu cầu giao dịch số của người dân, doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là cấp 100% tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, bao gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài, cũng như cơ quan, tổ chức đủ điều kiện và có nhu cầu sử dụng.

Đồng thời, 100% đối tượng nhận hỗ trợ, lương hưu và các khoản chi trả an sinh xã hội sẽ được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNeID. Toàn bộ giấy tờ công dân, tổ chức theo quy định pháp luật về định danh và xác thực điện tử cũng sẽ được tích hợp trên nền tảng này.

Sẽ tích hợp AI vào ứng dụng VNeID

Đề án còn đặt mục tiêu 100% thuê bao di động được đăng ký, xác thực thông tin trên VNeID; bước đầu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và trải nghiệm số cho người dùng.

Đến năm 2028, khoảng 80% công dân đủ điều kiện sẽ được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến. Các dịch vụ tin cậy trên VNeID cũng sẽ tiếp tục được mở rộng, phục vụ các giao dịch dân sự của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các lớp dữ liệu và hệ thống dữ liệu phục vụ định danh, xác thực điện tử sẽ được phát triển theo hướng đầy đủ, chính xác, đồng bộ, tin cậy, cập nhật thường xuyên và có khả năng chia sẻ, đối soát an toàn, hiệu quả.

Đến năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành 100% phát triển hệ sinh thái số trên VNeID theo lộ trình đã hoạch định. Hệ sinh thái này bao gồm các tiện ích số phục vụ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như các dịch vụ, tiện ích số của bộ, ngành, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp tích hợp lên VNeID.

100% người dùng sẽ được trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt

Theo Đề án, 100% công dân sẽ có tài khoản VNeID mức độ 2 và được tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử khi có nhu cầu. Toàn bộ công dân đủ điều kiện cũng sẽ được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến.

Đáng chú ý, khoảng 70% tiện ích, dịch vụ trên VNeID sẽ được tích hợp AI nhằm cá nhân hóa trải nghiệm người dùng; 70% người dùng được trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán hóa đơn thiết yếu trên VNeID.

Chính phủ cũng kỳ vọng 70% người dùng thường xuyên truy cập, sử dụng các dịch vụ và tiện ích trong hệ sinh thái VNeID vào năm 2030.

Tầm nhìn đến năm 2045, Đề án tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tiện ích số trên VNeID, đồng thời nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, công nghệ nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và thông suốt.

Theo đó, 100% tiện ích, dịch vụ trên VNeID sẽ được tích hợp AI nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu cho người dùng với nhiều trình độ kỹ năng số khác nhau. Đồng thời, 100% người dùng được trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán hóa đơn thiết yếu trên nền tảng này; 90% người dùng thường xuyên truy cập, sử dụng hệ sinh thái VNeID.