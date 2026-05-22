Ý tưởng smartphone mới của Samsung khiến điện thoại gập trông “bình thường” hơn

Các hồ sơ bằng sáng chế gần đây cho thấy công ty đang nghiên cứu lại các thiết kế điện thoại cuộn và trượt, với những ý tưởng thực tế hơn so với các nguyên mẫu trước đây.

Theo thông tin từ WearView, các bằng sáng chế này mô tả nhiều thiết kế cho phép điện thoại mở rộng màn hình vật lý thông qua cơ chế trượt hoặc cuộn. Một trong những ý tưởng đáng chú ý là điện thoại sẽ mở rộng theo chiều ngang khi kéo ra, mang đến cho người dùng một màn hình rộng hơn để đa nhiệm, chơi game hoặc xem video. Điều này cho thấy Samsung đang cố gắng kết hợp tính di động của điện thoại tiêu chuẩn với màn hình lớn hơn của thiết bị gập.

Một khái niệm khác thậm chí còn độc đáo hơn: trong trạng thái nhỏ gọn, màn hình được giấu hoàn toàn bên trong thân máy. Khi kéo hai bên, màn hình sẽ trượt ra ngoài, lộ ra một tấm nền lớn hơn. Samsung cho biết cách tiếp cận này giúp bảo vệ màn hình khỏi trầy xước và va đập khi không sử dụng, giải quyết một trong những mối lo ngại lớn nhất về màn hình dẻo.

Các bằng sáng chế cũng đề cập đến cảm biến có khả năng phát hiện mức độ mở rộng của màn hình và tốc độ di chuyển của nó, cho phép giao diện phần mềm tự động điều chỉnh tùy thuộc vào kích thước và hướng của màn hình.

Tuy nhiên, những thiết kế này hiện vẫn chỉ nằm trong lĩnh vực bảo hộ bằng sáng chế. Samsung nộp nhiều đơn đăng ký bằng sáng chế mỗi năm, nhưng không phải tất cả đều trở thành sản phẩm thực tế. Điện thoại màn hình cuộn cũng đối mặt với những thách thức kỹ thuật liên quan đến độ bền, bộ phận chuyển động, không gian pin và độ tin cậy lâu dài.

Dù vậy, Samsung đã thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực này từ lâu. Công ty đã từng trình diễn các nguyên mẫu màn hình OLED cuộn và trượt tại các triển lãm thương mại như CES và MWC, cho thấy những ý tưởng này không phải là ngẫu nhiên.

Thiết kế cuộn có thể giải quyết một số vấn đề mà thiết kế gập hiện tại đang gặp phải, như nếp gấp dễ thấy và bản lề cồng kềnh. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu người dùng đã sẵn sàng cho một kiểu dáng smartphone mới hay chưa, khi mà điện thoại gập chỉ mới bắt đầu trở nên phổ biến sau nhiều năm phát triển.