Hàng tỷ người đang chờ mong chiếc iPhone tốt nhất lịch sử

Theo các chuyên gia công nghệ, Apple đã phá hỏng một khía cạnh của ngành công nghiệp điện thoại thông minh vài năm trước khi phổ biến thiết kế màn hình "tai thỏ". Giờ đây, công ty đang cố gắng cách mạng hóa màn hình điện thoại thông minh với iPhone 20 Pro để kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt iPhone vào năm tới.

Ảnh concept iPhone 20 Pro.

Điều này khiến hàng tỷ người dùng iPhone trên toàn cầu phấn khích.

Sự trở lại của màn hình điện thoại thông minh hoàn hảo

Các thiết kế và hình ảnh rò rỉ của iPhone 20 Pro cho thấy đây là một chiếc điện thoại tuyệt đẹp. "Siêu phẩm" này sở hữu màn hình không viền, không có Dynamic Island, không có "tai thỏ" hay camera "đục lỗ".

Trong một cuộc thăm dò gần đây về việc người dùng có muốn điện thoại thông minh trở lại với màn hình không có phần cắt hay không, 66% người tham gia khảo sát cho biết họ rất hào hứng khi điện thoại thông minh trở lại với màn hình nguyên vẹn.

Tất nhiên, nhiều người không cảm thấy phiền phức bởi các phần khoét trên màn hình và không thực sự quan tâm đến iPhone 20 Pro. Theo cuộc khảo sát, 30% số người được hỏi thuộc nhóm này.

Cuối cùng, chỉ có chưa đến 4% số người được hỏi cho rằng họ thực sự thấy các phần khoét trên màn hình hấp dẫn hoặc hữu ích và chúng nên được giữ lại như một tính năng trên màn hình điện thoại thông minh.

Những sự thỏa hiệp cho iPhone 20 Pro

Theo các báo cáo, iPhone 20 Pro có thể không hoàn toàn giống như kế hoạch ban đầu của Apple. Vấn đề này cũng đang ảnh hưởng đến việc sản xuất iPhone 18 Pro vì các nguyên mẫu Face ID dưới màn hình không đáp ứng được tiêu chuẩn về tốc độ và độ tin cậy của Apple.

Ngay cả khi công ty có thể di chuyển cả Face ID và camera trước xuống dưới màn hình cho iPhone 20 Pro, cấu trúc của màn hình vẫn có thể là một vấn đề. Apple muốn tạo ra trải nghiệm không viền, không bị biến dạng.

Theo một báo cáo, "Nhà Táo" đã không thể hoàn thiện màn hình đó và đang cân nhắc phát hành điện thoại với màn hình chưa hoàn hảo. Màn hình này dù vẫn tốt nhưng vẫn sẽ có một số vấn đề về độ sáng và cũng sẽ làm biến dạng nhẹ các yếu tố ở cạnh màn hình.

Ban đầu, nhiều người tự hỏi liệu một chiếc điện thoại không có bất kỳ phần cắt nào trên màn hình có gì đặc biệt hay không. Tuy nhiên, giới chuyên gia chỉ hy vọng rằng iPhone 20 Pro có thể được hoàn thiện kịp thời và sẽ mở ra sự thay đổi trên toàn ngành.