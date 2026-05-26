Samsung đang đổi tên Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Wide Fold

Theo các báo cáo, những chiếc điện thoại màn hình gập Galaxy mới sẽ ra mắt vào tháng 7 này, và Samsung sẽ có nhiều bất ngờ dành cho công chúng. Bên cạnh mẫu Galaxy Z Wide Fold mới, công ty đang đổi tên Galaxy Z Fold 8 cùng với một camera mới mang tính đột phá.

Galaxy Z Fold 8 Ultra

Cụ thể, Galaxy Z Fold 8 sẽ được đổi tên thành Galaxy Z Fold 8 Ultra. Samsung sẽ quảng cáo đây là chiếc điện thoại màn hình gập cao cấp nhất của mình với phần cứng mạnh mẽ hơn.

Ảnh concept điện thoại màn hình gập rộng.

Theo các thông tin rò rỉ, Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ có pin 5.000 mAh và thiết lập ba camera quen thuộc. Mặt khác, phiên bản điện thoại màn hình gập rộng sẽ ra mắt với hai camera, không có ống kính tele và đi kèm pin 4.800 mAh.

Galaxy Z Wide Fold không còn nữa

Trước đây, nhiều nguồn tin cho rằng Samsung sẽ đặt tên cho mẫu điện thoại gập màn hình rộng mới là Galaxy Z Wide Fold hoặc Galaxy Z Fold 8 Wide. Tuy nhiên, cái tên thứ hai bị đánh giá là khá dài và khó nhớ.

Theo các tin đồn mới, Samsung có thể sẽ đơn giản hóa cách đặt tên và bán thiết bị này dưới tên gọi Galaxy Z Fold 8. Trong khi đó, phiên bản gập truyền thống nhiều khả năng sẽ được nâng cấp thành dòng “Ultra”, tạo khác biệt rõ ràng hơn giữa hai model.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Nguồn tin cũng cho biết, mẫu Galaxy Z Fold 8 màn hình rộng sẽ sử dụng phần cứng thấp hơn so với phiên bản Ultra cao cấp nhất. Ngoài thay đổi về tên gọi, cả hai mẫu điện thoại màn hình gập mới của Samsung sẽ có camera selfie hoàn toàn mới ở màn hình ngoài. Theo các hình ảnh dựng và thông tin rò rỉ, camera trước sẽ nhỏ hơn đáng kể so với thế hệ trước, giúp tăng diện tích hiển thị và tạo cảm giác màn hình liền mạch hơn.

Công nghệ camera mới này cũng có thể xuất hiện trên dòng Galaxy S27 - dự kiến ra mắt vào năm sau.

Apple cũng đang làm điều tương tự

Chiếc iPhone màn hình gập dự kiến ​​ra mắt vào cuối năm nay cùng với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể được gọi là iPhone Ultra. Các báo cáo cho rằng, Apple đã chọn tên gọi ‘Ultra’ thay vì một cái tên như iPhone Fold.

Trong khi đó, Samsung đã quyết định sử dụng tên gọi ‘Pro’ cho dòng Galaxy S27. Galaxy S27 Pro đang được phát triển sẽ có phần cứng tương tự như Galaxy S27 Ultra nhưng với kích thước nhỏ gọn hơn và có thể không có bút S Pen.

Đây có phải là sự chuẩn hóa tên gọi điện thoại giữa hai sản phẩm được mong đợi của hai đối thủ hay còn điều gì khác đang diễn ra?

Tại sao hãng lại đổi tên?

Có lẽ là hai lý do.

Lý do đầu tiên khiến Samsung sản xuất điện thoại gập màn hình rộng là vì thiết kế của iPhone Ultra. Nếu kiểu dáng này thành công, Samsung sẽ có phần thị phần đó. Việc đổi tên điện thoại Galaxy gập màn hình rộng thành Galaxy Z Fold 8 sẽ biến sản phẩm này thành lựa chọn mặc định, một "đối thủ" trực tiếp của iPhone tương đương.

Các màu của Galaxy Z Fold 7.

Lý do khác đơn giản và hợp lý hơn nhiều. Vì mẫu Galaxy Z mới không cầu kỳ như phiên bản truyền thống nên việc gọi phiên bản còn lại là "Ultra" là hoàn toàn hợp lý.

Cùng chờ xem Samsung sẽ mang lại những bất ngờ gì cho giới công nghệ vào mùa thu tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin về dòng sản phẩm này trong thời gian tới, mời quý độc giả đón đọc.