Giải mã hiện tượng pin mặt trời "giải phóng sức mạnh" sau cơn mưa

Trong ngành kỹ thuật năng lượng, công suất đỉnh (peak) luôn được xem là giới hạn tối cao mà một hệ thống có thể chạm tới trong những điều kiện lý tưởng ngắn ngủi. Việc một thiết bị phát điện tự động chạy vượt định mức mà không xảy ra sự cố cháy nổ vốn là điều gần như không tưởng. Thế nhưng, câu chuyện hy hữu vừa được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Reddit đã buộc các chuyên gia phải lật lại các báo cáo khoa học để tìm lời giải cho một hiện tượng thời tiết đầy mê hoặc.

Cú "vượt rào" ngoạn mục trên nóc xe Sprinter

Chủ nhân của câu chuyện đã tiến hành lắp đặt hai tấm pin mặt trời công suất 440W (tổng công suất định mức hệ thống là 880W) trên nóc chiếc xe van di động của mình. Đây là loại pin mặt trời hai mặt kính công nghệ N-type (N-type bifacial) tân tiến. Vào một ngày thời tiết đặc biệt, khi kiểm tra ứng dụng giám sát dòng điện, anh đã sốc nặng khi thấy hệ thống đang bơm ra một công suất đầu ra lên tới 1.050W – tương đương 120% hiệu suất thực tế.

Nghi ngờ ứng dụng gặp lỗi hiển thị hoặc hệ thống bị chập mạch, anh đã đăng tải hiện tượng này lên cộng đồng Reddit để tìm kiếm câu trả lời. Ngay lập tức, bài đăng đã thu hút sự chú ý của các kỹ sư và những người đam mê công nghệ. Trái với những suy đoán về một "thuyết âm mưu" hay lỗi phần mềm, các chuyên gia đã chỉ ra một hiện tượng quang học tự nhiên cực kỳ hiếm gặp ngoài đời thực.

Chủ đề bàn luận về việc công suất pin mặt trời "vượt đỉnh" trên Reddit.

Bí ẩn từ hiệu ứng "khuếch đại rìa mây"

Hóa ra, các nhà khoa học tại Đại học Giáo hoàng Công giáo Chile đã từng phát hiện ra hiện tượng này và công bố một công trình nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành. Thủ phạm đứng sau việc "bơm" thêm 20% năng lượng cho các tấm pin chính là Hiệu ứng khuếch đại rìa mây (Cloud Edge Enhancement - CEE), hay còn gọi là hiện tượng cường độ bức xạ mây.

Về mặt vật lý, khi các đám mây di chuyển và để lộ ra phần rìa, các tinh thể đá và giọt nước tại ranh giới này đóng vai trò như những thấu kính hội tụ khổng lồ. Chúng phản xạ và tập trung ánh sáng mặt trời một cách dữ dội, khiến cường độ bức xạ ngang mặt đất đột ngột tăng cao vượt mức so với một ngày trời quang mây tạnh hoàn toàn.

Đặc biệt, do hệ thống này được gắn trên một chiếc xe van di động ở không gian rộng lớn, không bị che khuất bởi các tòa nhà hay cây cối, nó đã hứng trọn vẹn "cú hích" năng lượng từ bầu trời. Thêm vào đó, một cơn mưa rào trước đó đã làm mát hoàn toàn các tấm pin. Trong thế giới của pin mặt trời, nhiệt độ càng mát, khả năng dẫn truyền electron càng tối ưu. Sự kết hợp hoàn hảo giữa lớp màng rìa mây hội tụ ánh sáng và nhiệt độ lý tưởng sau mưa đã tạo nên mức công suất không tưởng trên.

Con dao hai lưỡi đối với các đại công xưởng năng lượng

Mặc dù người dùng xe van nói trên đã có một ngày may mắn khi "vét sạch" được nguồn năng lượng miễn phí từ thiên nhiên mà máy móc không bị hỏng hóc, giới nghiên cứu lại đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng. Hiện tượng CEE từng xảy ra tại các nước như Brazil đã tạo ra những dòng điện quá tải đột ngột, phá hủy các thiết bị chuyển đổi và gây tổn thất lớn cho các nhà vận hành nhà máy điện mặt trời quy mô lớn.

Pin mặt trời.

Dẫu vậy, đối với những người đam mê dịch chuyển và theo đuổi lối sống xanh, hiện tượng này là một minh chứng tuyệt vời cho thấy tiềm năng vô hạn của năng lượng sạch. Giới công nghệ vẫn đang dí dỏm đặt câu hỏi cho những người tôn sùng nhiên liệu hóa thạch: Đã bao giờ một đám mây đi ngang qua có thể giúp bình xăng xe của bạn tự đầy thêm 20% mà không tốn một đồng nào chưa?