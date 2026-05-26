4 mẫu iPhone giá dưới 20 triệu đồng đáng sở hữu nhất lúc này

Với mức giá dễ tiếp cận hơn, nhiều mẫu iPhone hiện vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh, chơi game, sử dụng AI và cập nhật phần mềm lâu dài.

1. iPhone 15 Plus

Giá bán từ: 17,99 triệu đồng

iPhone 15 Plus vẫn là lựa chọn phù hợp với người dùng thích màn hình lớn và pin "trâu" nhưng chưa muốn chi quá nhiều tiền cho dòng Pro Max cao cấp.

Thiết bị sở hữu màn hình 6,7 inch, mang lại không gian hiển thị rộng rãi khi xem video, đọc tài liệu hoặc chơi game. Điểm mạnh đáng chú ý nhất của iPhone 15 Plus nằm ở thời lượng pin, vốn được đánh giá tốt hơn nhiều mẫu iPhone nhỏ hơn nhờ dung lượng pin lớn hơn và khả năng tối ưu của chip Apple.

Máy sử dụng cổng USB-C thay cho Lightning truyền thống, giúp việc sạc và kết nối phụ kiện thuận tiện hơn. Camera chính 48MP tiếp tục hỗ trợ chụp ảnh sắc nét trong điều kiện đủ sáng, phù hợp với nhu cầu quay video mạng xã hội hoặc chụp ảnh hàng ngày. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn dùng màn hình 60Hz thay vì tần số quét cao như các dòng Pro.

2. iPhone 15

Giá bán từ: 17,99 triệu đồng

So với bản Plus, iPhone 15 có màn hình nhỏ hơn - kích cỡ 6,1 inch nên dễ cầm nắm và thuận tiện khi sử dụng bằng một tay. Máy vẫn được trang bị Dynamic Island, camera chính 48 MP và chip xử lý mạnh đủ đáp ứng tốt các tác vụ phổ biến như chơi game, chỉnh sửa ảnh hoặc quay video 4K.

Một lợi thế lớn của iPhone 15 nằm ở khả năng duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài. Đây cũng là mẫu máy phù hợp với người dùng muốn sử dụng lâu năm nhờ chính sách cập nhật iOS kéo dài của Apple.

Dù vậy, hạn chế lớn nhất của sản phẩm vẫn là màn hình 60Hz và tốc độ sạc chưa thực sự nổi bật nếu so với nhiều smartphone Android cùng tầm giá.

3. iPhone 16e

Giá bán từ: 16,99 triệu đồng

Về thông số, iPhone 16e không quá ấn tượng, chỉ được tích hợp màn hình 6,1 inch nhỏ gọn, tốc độ làm mới thấp và thời lượng pin trung bình. Bù lại, chip xử lý A18 bên trong cung cấp khả năng sử dụng khá mượt mà.

Ngoài ra, phần cứng của iPhone 16e mới hơn so với iPhone 15 tiêu chuẩn, giúp tăng khả năng hỗ trợ các tính năng AI và kéo dài vòng đời sử dụng trong tương lai. Với người dùng chủ yếu lướt web, xem video, dùng mạng xã hội hoặc chơi game phổ thông, đây có thể là lựa chọn hợp lý hơn so với việc cố mua các mẫu Pro cũ.

Máy có thiết kế tối giản, camera đơn 48MP và tập trung vào trải nghiệm ổn định thay vì chạy theo thông số. Điều này giúp mức giá dễ tiếp cận hơn.

4. iPhone 17e

Giá bán từ: 17,49 triệu đồng

Khi sở hữu iPhone 17e, người dùng có cơ hội tiếp cận hệ sinh thái Apple với mức giá thấp hơn đáng kể so với dòng Pro Max. Giống như các phiên bản "anh em", điện thoại cũng được nâng cấp về AI và khả năng xử lý hình ảnh của thế hệ chip mới - A19. Tuy nhiên, máy chỉ có 1 camera 48MP, mang lại ảnh chụp chất lượng khá, màn hình kích cỡ 6,1 inch với tốc độ làm mới tiêu chuẩn - 60Hz.

Ngoài ra, lợi thế lớn của dòng iPhone giá thấp hơn nằm ở khả năng giữ giá tốt sau thời gian dài sử dụng. Với nhiều người dùng, đây là yếu tố giúp giảm chi phí nâng cấp trong tương lai. Dù chưa phải model cao cấp nhất của Apple, iPhone 17e vẫn có thể đáp ứng tốt phần lớn nhu cầu phổ biến hiện nay, từ giải trí, chụp ảnh, sử dụng AI đến cập nhật phần mềm lâu dài trong nhiều năm tiếp theo.