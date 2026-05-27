Những mẫu “cục gạch” vừa đẹp vừa cá tính đang gây chú ý năm 2026

Những thông báo liên tục và dòng tin tức không ngừng nghỉ có thể gây cảm giác mệt mỏi, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về điện thoại cơ bản, hay còn gọi là điện thoại “cục gạch”. Tuy nhiên, việc lựa chọn ngắt kết nối không có nghĩa là người dùng phải sử dụng một thiết bị đơn giản chỉ phục vụ cho mục đích thực dụng.

Các nhà sản xuất đang nỗ lực cải tiến thiết kế cho những chiếc điện thoại cơ bản này, với phong cách cổ điển, màu sắc tươi sáng và các tính năng sử dụng cụ thể. Dù đang tìm kiếm một chiếc điện thoại để thư giãn vào cuối tuần hay chỉ đơn giản là yêu thích các nút vật lý và pin lâu dài, dòng điện thoại cơ bản hiện nay mang đến nhiều lựa chọn thú vị.

Dưới đây là các mẫu điện thoại cơ bản nổi bật nhất trên thị trường năm 2026 mà người dùng có thể tham khảo.

HMD Barbie Phone 4G

Nếu muốn một chiếc điện thoại nổi bật, HMD Barbie Phone 4G là một lựa chọn thú vị với thiết kế gập cổ điển. Chiếc điện thoại này có màu Hồng rực rỡ và khuyến khích người dùng cá nhân hóa. Hộp sản phẩm bao gồm các nắp lưng thay thế, nhãn dán, pha lê dán và dây đeo hạt cườm với mặt dây chuyền Barbie. Phần mềm cũng được thiết kế theo chủ đề, với màn hình 2,8 inch và giao diện người dùng tùy chỉnh.

Chiếc điện thoại này không có các ứng dụng mạng xã hội, thay vào đó tập trung vào giao tiếp cơ bản và một số tính năng bổ sung như mẹo cân bằng kỹ thuật số, ứng dụng thiền và phiên bản Barbie của trò chơi Rắn cổ điển. Với pin 1.450 mAh, điện thoại có thể sử dụng trong vài ngày, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những kỳ nghỉ cuối tuần tránh xa màn hình.

Nokia 5310

Đối với những ai yêu thích âm nhạc, phiên bản nâng cấp năm 2024 của Nokia 5310 mang đến một thiết kế quen thuộc. HMD đã tái hiện lại thiết kế XpressMusic cổ điển với các nút điều khiển nhạc vật lý và loa kép phía trước cho âm thanh lớn. Chiếc Nokia 5310 được thiết kế cho những người yêu thích thư viện nhạc cục bộ, cho phép tải nhạc MP3 vào thẻ MicroSD (tối đa 32 GB), cắm tai nghe 3.5mm hoặc kết nối tai nghe không dây qua Bluetooth 5.0.

Thiết bị cũng tích hợp đài FM hoạt động có hoặc không có tai nghe. Với hai màu Đen/Đỏ hoặc Trắng/Đỏ, màn hình IPS 2,8 inch và pin có thể sử dụng trong nhiều tuần ở chế độ chờ, đây là một thiết bị đơn giản nhưng hiệu quả, phục vụ tốt cho nhu cầu nghe nhạc và thực hiện cuộc gọi.

Nokia 3210 4G

Chiếc Nokia 3210 đời đầu đã trở thành biểu tượng của cuối những năm 90, và phiên bản 4G hiện đại mang đến kiểu dáng quen thuộc với cấu hình bên trong được nâng cấp. Đây là một ví dụ điển hình về việc hiện đại hóa thiết kế kinh điển mà vẫn giữ được sức hấp dẫn ban đầu. Điện thoại có nhiều màu sắc nổi bật như Vàng Y2K, Đen Grunge và Xanh Scuba.

Mặc dù chủ yếu phục vụ cho cuộc gọi và tin nhắn, Nokia 3210 4G vẫn kết nối với internet thông qua cổng ứng dụng đám mây, cho phép người dùng truy cập tin tức, thời tiết và một số video. Điện thoại cũng được trang bị camera 2 MP, pin bền bỉ và trò chơi Rắn huyền thoại.

Nokia 2660 Flip 4G

Đây là một chiếc điện thoại gập thực dụng, đơn giản và dễ sử dụng. Với các màu sắc tiêu chuẩn như Đen, Xanh lam và Đỏ, thiết kế gọn gàng của máy mang lại cảm giác thoải mái khi cầm nắm. Nokia 2660 Flip 4G có các nút bấm lớn, dễ thao tác và màn hình hiển thị bên trong 2,8 inch rõ nét. Màn hình ngoài 1,77 inch rất tiện lợi để kiểm tra giờ hoặc thông itn người gọi mà không cần mở điện thoại.

Đặc biệt, thiết bị còn tích hợp nút khẩn cấp cho phép liên lạc nhanh chóng với tối đa 5 người, cùng với chức năng quét và thanh toán UPI giúp việc mua sắm hàng ngày trở nên dễ dàng hơn.

TCL Flip 4 5G

Nếu muốn một chiếc điện thoại gập nhưng vẫn cần một số tính năng hiện đại, TCL Flip 4 5G là một lựa chọn đáng cân nhắc. Khác với các mẫu Nokia trong danh sách, TCL Flip 4 chạy trên hệ điều hành KaiOS 4.0 và được trang bị bộ xử lý Snapdragon 4s Gen 2. Cấu hình này cho phép điện thoại chạy các ứng dụng thiết yếu như Google Maps, YouTube và trình quản lý email trên màn hình LCD 3,2 inch.

TCL Flip 4 cũng hỗ trợ kết nối 5G, Wi-Fi và chức năng phát hotspot. Với viên pin dung lượng 3.000 mAh, điện thoại có thời gian đàm thoại lên đến 40 giờ và camera 5MP có khả năng quay video. Đây là một thiết bị mạnh mẽ cho những ai muốn tạm rời xa smartphone nhưng vẫn cần kết nối internet ổn định.