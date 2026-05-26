Kính cường lực Galaxy Z Fold 8 Wide hé lộ thiết kế màn hình độc lạ

Theo Notebookcheck, những hình ảnh rò rỉ mới đây về miếng kính cường lực cho Galaxy Z Fold 8 Wide của Samsung đã tiết lộ mẫu smartphone này sẽ có tỷ lệ khung hình rộng hơn đáng kể so với các thế hệ smartphone gập trước đây.

Sự thay đổi này xác nhận những đồn đoán rằng phiên bản "Wide" sẽ mang đến trải nghiệm màn hình ngoài tương tự như một chiếc điện thoại truyền thống, đồng thời tạo ra không gian làm việc tối ưu với tỷ lệ 4:3 trên màn hình chính.

Để minh họa, các nguồn tin đã so sánh miếng dán màn hình của Galaxy Z Fold 8 Wide với đối thủ Huawei Pura X Max. Hình ảnh cho thấy, khi gập lại, Galaxy Z Fold 8 Wide có bề ngang hẹp hơn, nhưng khi mở ra hoàn toàn, không gian hiển thị lại rộng rãi hơn hẳn.

Dự kiến, kích thước màn hình ngoài của Galaxy Z Fold 8 Wide sẽ khoảng 5.4 inch, kết hợp với màn hình bên trong 7.6 inch, mang lại trải nghiệm đa nhiệm tuyệt vời, gần giống như một chiếc máy tính bảng thực thụ.

Tuy nhiên, để giữ trọng lượng chỉ khoảng 200g, Samsung có thể sẽ loại bỏ ống kính tele và chỉ giữ lại cụm camera kép ở mặt lưng, bao gồm cảm biến chính 50MP và ống kính góc siêu rộng 50MP.

Mặc dù có sự thay đổi về phần cứng, hiệu năng của máy vẫn được đảm bảo với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ, viên pin 4.800 mAh và công nghệ sạc nhanh 45W. Dự kiến, Galaxy Z Fold 8 Wide sẽ chính thức ra mắt vào ngày 22/7.