Danh sách đầy đủ smartphone Samsung đủ điều kiện lên One UI 8.5

One UI 8.5 không chỉ giúp việc chia sẻ gia đình trở nên dễ dàng hơn mà còn nâng cao các biện pháp bảo mật và tích hợp các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

One UI 8.5 ban đầu có sẵn cho các thiết bị mới nhất trong dòng Galaxy, bao gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. Bản cập nhật đã và đang được mở rộng sang các mẫu điện thoại khác kể từ ngày 11/5 trên phạm vi toàn cầu cho các thiết bị Galaxy dưới đây:

- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge và S25 FE

- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra và S24 FE

- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra và S23 FE

- Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Flip 7 FE và Galaxy Z TriFold

- Galaxy Z Fold 6 và Flip 6

- Galaxy Z Fold 5 và Flip 5

- Galaxy Z Fold Special Edition.

- Dòng Galaxy A: A56, A55, A54, A36, A35, A34, A26, A25, A17, A16 và A15.

Mặc dù danh sách trên đã bao gồm nhiều mẫu máy, vẫn còn một số thiết bị khác có khả năng nhận được bản cập nhật nhưng chưa có thông báo chính thức, như Galaxy A24, A06, Galaxy F56, F55, F16, F15, F06, Galaxy M56, M55s, M55, M16, M15, M06, Galaxy XCover 7 và XCover 7 Pro.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các thiết bị ra mắt cách đây 4 năm như Galaxy S22 (bao gồm S22+ và S22 Ultra), Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Flip 4 có nhận được bản cập nhật One UI 8.5 hay không. Samsung có thể sẽ tiếp tục chính sách cập nhật Android lớn trong vòng 4 năm, điều đó có nghĩa đây có thể là bản cập nhật lớn cuối cùng cho các thiết bị này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các thiết bị sẽ ngừng hoạt động, mà chỉ đơn giản là không nhận được bản cập nhật mới.

Với sự ra mắt của Galaxy S24, Samsung đã giới thiệu chính sách cập nhật kéo dài bảy năm, giúp các thiết bị mới hơn được hỗ trợ lâu hơn. Người dùng có thể tải xuống ứng dụng Samsung Members để kiểm tra tính tương thích của thiết bị với bản cập nhật mới.

One UI 8.5 giúp điện thoại Samsung thông minh hơn với AI xử lý cuộc gọi

One UI 8.5 không chỉ mang lại nhiều tính năng mới mà còn cải thiện khả năng sử dụng cho các thiết bị cũ hơn. Một trong những tính năng nổi bật là chức năng sàng lọc cuộc gọi, cho phép trợ lý AI tự động nhận cuộc gọi từ các số không xác định và ghi lại nội dung cuộc gọi dưới dạng bản tóm tắt dễ truy cập.

Sau khi cập nhật, người dùng nên thực hiện một số thói quen thông minh để tối ưu hóa hiệu suất thiết bị, bao gồm khởi động lại máy, xóa bộ nhớ đệm, cập nhật các ứng dụng cũ và gỡ bỏ các ứng dụng không còn sử dụng.

Tuy nhiên, khả năng nhận được bản cập nhật vẫn phụ thuộc vào từng kiểu máy, với một số thiết bị có thể nhận được bản cập nhật muộn hơn hoặc không nhận được bản cập nhật nào. One UI 8.5 được xây dựng trên nền tảng Android QPR2, trong khi One UI 8.0 dựa trên Android 16, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận bản cập nhật của một số thiết bị.