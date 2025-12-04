Cơ hội sở hữu iPhone Fold ngày càng đến gần

Thông tin này được xác nhận bởi tờ The Economic Daily, cho biết rằng iPhone Fold đã bước vào giai đoạn kiểm tra kỹ thuật và tiền sản xuất hàng loạt. Các nguồn tin chi ra rằng, một số nhà máy lắp ráp đã chuẩn bị sẵn sàng để vận chuyển các bộ phận của iPhone Fold ngay khi Apple chính thức “bật đèn xanh”.

iPhone Fold sắp xuất hiện trên thị trường.

Ngoài iPhone Fold, Apple cũng đang chuẩn bị cho sự ra mắt của các mẫu iPhone Pro thế hệ tiếp theo, bao gồm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, dự kiến sẽ được giới thiệu vào tháng 9/2026.

Đáng chú ý, iPhone Fold được cho là sẽ có màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình gập 7,8 inch. Một trong những điểm nổi bật của sản phẩm này là Apple dự kiến sẽ loại bỏ hoàn toàn nếp gấp ở giữa màn hình bên trong, giúp thiết bị nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh. iPhone Fold cũng sẽ được trang bị chip Apple A20 Pro được sản xuất theo quy trình 2nm mới của TSMC, kết hợp với RAM 12 GB cho tất cả các mẫu iPhone 18, bao gồm cả iPhone Fold.

Đây sẽ là một thách thức lớn cho dòng Galaxy Z Fold của Samsung.

Bên cạnh đó, Apple có thể trang bị cho iPhone Fold một viên pin dung lượng lớn được áp dụng công nghệ pin silicon-carbon để tăng cường hiệu suất. Một số báo cáo cũng cho biết Apple đang xem xét việc tích hợp camera 24 MP dưới màn hình cho iPhone Fold, mặc dù điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, tương tự như những gì đã xảy ra với dòng Galaxy Z Fold.