10 thứ khiến iPhone 18 Pro Max đáng đồng tiền bát gạo

Theo đúng lịch trình thông thường, chiếc smartphone cao cấp iPhone 18 Pro Max sẽ được ra mắt vào năm 2026. Hiện tại, những tin đồn về "siêu phẩm" này đã chính thức xuất hiện.

Dưới đây là tổng hợp 10 thay đổi ấn tượng sẽ có trên iPhone 18 Pro Max theo tổng hợp từ chuyên trang Phone Arena.

1. Một tính năng mới trên camera chính

Những thông tin từ chuỗi cung ứng của Apple cho hay, iPhone 18 Pro Max có thể được nâng cấp lên camera chính Fusion 48 MP với khẩu độ thay đổi - chưa từng có trên iPhone.

iPhone 17 Pro.

Với khẩu độ thay đổi, ống kính sẽ tự động mở hoặc đóng tùy theo bối cảnh, cho phép nhiều ánh sáng hơn đi vào khi trời tối hoặc thu hẹp khẩu độ để tăng độ sâu trường ảnh.

Ngoài ra, cả camera chính và camera tele đều được đồn đoán có khẩu độ rộng hơn, giúp cải thiện hiệu suất chụp thiếu sáng và tách nền tốt hơn.

2. Pin ​​sẽ lớn hơn

Thời lượng pin cũng có thể được cải thiện đáng kể. iPhone 18 Pro Max được đồn đoán đi kèm viên pin lớn hơn so với iPhone 17 Pro Max. Nâng cấp này sẽ giúp điện thoại bền bỉ hơn.

3. Chip 2nm đầu tiên của Apple

Một chiếc iPhone Pro Max mới sẽ luôn đi kèm một con chip mới và lần này Apple dự kiến ​​ ra mắt A20 Pro – bộ vi xử lý đầu tiên được sản xuất trên quy trình 2nm (N2) thế hệ tiếp theo của TSMC.

Dòng iPhone 17 hiện tại sử dụng chip A19 trên tiến trình 3nm, vì vậy việc thu nhỏ kích thước một lần nữa sẽ mang lại lợi ích thực sự. Các báo cáo ban đầu cho biết, chip A20 có thể mang lại hiệu năng tăng khoảng 15% trong khi giảm mức tiêu thụ điện năng khoảng 30%. Các bóng bán dẫn nhỏ hơn sẽ ít tỏa nhiệt hơn và cung cấp thời lượng pin tốt hơn. Nói cách khác, iPhone 18 Pro Max có thể vừa nhanh hơn vừa tiết kiệm điện hơn.

4. Màn hình mượt mà hơn nữa

Cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ sử dụng màn hình LTPO+ mới - một phiên bản cải tiến của màn hình LTPO hiện tại của Apple.

iPhone 17 Pro Max.

Những màn hình này sẽ có tốc độ làm mới cao hơn trong khi tiêu thụ ít điện năng hơn. Trong thực tế, màn hình sẽ cho trải nghiệm vuốt mượt mà hơn, hiệu ứng động nhanh hơn và thời lượng pin tốt hơn.

5. Nút Điều khiển Camera sẽ biến mất

Nút Điều khiển Camera đã được Apple giới thiệu trên iPhone 16. Vào năm sau, nút này sẽ không còn nữa. Các báo cáo cho biết, công ty có thể loại bỏ hoàn toàn chi tiết này trên dòng iPhone 18. Rõ ràng, số lượng người dùng không cao và tính năng này không xứng đáng với chi phí sản xuất bổ sung.

6. Màu sắc mặt lưng đồng nhất hơn

Theo các tin đồn, Apple sẽ làm cho màu sắc khung nhôm và mặt kính sau của iPhone 18 Pro Max trở nên đồng điệu hơn.

Hiện tại, các mẫu iPhone 17 Pro sử dụng mặt lưng kính để sạc không dây nhưng màu sắc lại không đồng nhất với khung kim loại.

7. iPhone 18 Pro Max sẽ to hơn

Nếu những tin đồn mới nhất chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ trở thành chiếc điện thoại nặng nhất từ ​​trước đến nay của Apple và cũng dày hơn. Những con số ban đầu cho thấy, sản phẩm có thể vượt qua mốc 240 gram, vượt qua cả iPhone 14 Pro Max và iPhone 13 Pro Max.

8. Modem nội bộ của Apple sẽ chiếm ưu thế

"Táo Khuyết" đang phát triển modem C2 của riêng mình, sẽ thay thế hoàn toàn phần cứng của Qualcomm. Đây sẽ là phiên bản kế nhiệm của modem C1 - đã được trang bị trên iPhone 16e.

Nếu đúng như dự kiến, dòng iPhone 18 có thể trở thành dòng iPhone đầu tiên sử dụng modem 5G hoàn toàn của Apple. Dự kiến, hiệu suất mmWave sẽ mạnh mẽ hơn, khả năng kết nối mạng di động được nâng cấp và hiệu suất tốt hơn, mang lại tốc độ nhanh hơn và ít hao pin hơn khi sử dụng nhiều dữ liệu.

9. Camera selfie "đục lỗ" có thể thay thế Dynamic Island

Một số nguồn tin đáng tin cậy cho biết, iPhone 18 Pro có thể loại bỏ phần khuyết Dynamic Island hiện tại để chuyển sang camera đục lỗ nhỏ ở góc trên bên trái.

Các thành phần như Face ID, máy chiếu điểm và đèn chiếu sáng sẽ được di chuyển xuống dưới màn hình. Hiện vẫn chưa rõ liệu Dynamic Island sẽ biến mất hoàn toàn hay sẽ hiển thị dưới dạng một phần mềm khi cần.

10. Bộ nhớ trong lớn hơn cho người dùng chuyên nghiệp

iPhone 18 Pro Max dự kiến ​​có các tùy chọn bộ nhớ trong từ 256GB đến 2TB.

Với những người dùng thường xuyên chụp ảnh hàng loạt, quay video chất lượng 4K hoặc 8K, một chiếc smartphone có thể lưu trữ các tệp RAW ProRes dung lượng lớn hoặc chạy nhiều ứng dụng nặng sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự. Điều này càng trở nên quan trọng khi các tính năng AI bắt đầu ngốn nhiều dung lượng hơn.

Nhìn chung, iPhone 18 Pro Max đang dần định hình không chỉ là một bản nâng cấp hàng năm thông thường. Giữa những tin đồn về nâng cấp màn hình LTPO+, pin lớn hơn, modem riêng của Apple và phần cứng camera xịn sò hơn, chiếc flagship năm 2026 của Apple sẽ trở thành một trong những sản phẩm ra mắt táo bạo nhất trong nhiều năm qua.