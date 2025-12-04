Galaxy Z Fold8 được hé lộ với hai nâng cấp “đáng tiền”

Theo các báo cáo gần đây, Samsung đang phát triển dòng smartphone màn hình gập mới, trong đó có Galaxy Z Fold8. Một thông tin mới từ leaker @XEchoChamber tiết lộ, sản phẩm này sẽ có kiến trúc bên trong được tối ưu hóa, giúp sử dụng không gian hiệu quả hơn cho các linh kiện, từ đó tạo điều kiện cho việc trang bị pin lớn hơn và hỗ trợ sạc nhanh hơn.

Mặc dù tin đồn không tiết lộ cụ thể dung lượng pin, nhưng có thông tin cho rằng Galaxy Z Fold8 sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây lên đến 45W, một bước tiến đáng kể so với tốc độ sạc 25W của Galaxy Z Fold7. Hiện tại, dòng điện thoại Galaxy Z Fold của Samsung đã sử dụng pin 4.400 mAh trong nhiều năm, vì vậy việc nâng cấp lên pin lớn hơn là điều cần thiết. Một số nguồn tin cho rằng Galaxy Z Fold8 có thể sở hữu pin 5.000 mAh.

Samsung hoàn toàn có khả năng thực hiện cả hai cải tiến này. Chiếc điện thoại gập ba đầu tiên của công ty, Galaxy Z TriFold, đã được trang bị pin 5.600 mAh với hỗ trợ sạc 45W, trong khi vẫn giữ được độ mỏng chỉ 3.9mm ở điểm mỏng nhất. Điều này cho thấy Samsung có đủ chuyên môn và công nghệ để áp dụng những cải tiến tương tự cho Galaxy Z Fold8.