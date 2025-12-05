'Robot có thể trị bệnh, giúp con người kéo dài tuổi thọ'

Phát biểu trong tọa đàm về robot và tự động hóa tại Tuần lễ khoa học VinFuture 2025, sáng 4/12, vấn đề robot có thể giúp con người sống lâu đến mức nào được GS Ho Young Kim, Đại học Quốc gia Seoul cùng nhiều nhà khoa học thảo luận.

Theo Ho Young Kim, các bộ phận giả robot đã có thể hỗ trợ người khuyết tật phục hồi khả năng vận động. Nhiều nghiên cứu còn hướng tới việc phát triển tim nhân tạo và các bộ phận nội tạng robot nhằm thay thế cơ quan suy yếu. "Những thiết bị này có thể giúp khôi phục chức năng cơ thể trong trường hợp tổn thương nặng", ông nói.

Giáo sư Ho Young Kim của Đại học Quốc gia Seoul. Ảnh: Như Thanh

Một nhánh nghiên cứu giúp kéo dài tuổi thọ khác được ông nhấn mạnh là robot siêu nhỏ, dạng micro nano, có thể được đưa vào cơ thể để tìm và tiêu diệt tế bào ung thư mà không cần dùng thuốc. Chúng có thể điều trị khối u, ung thư, hoặc xử lý tình trạng tắc nghẽn trong mạch máu. Khi hoạt động bên trong cơ thể, các robot này có thể tạo ra cuộc cách mạng trong y học tương lai.

Dù vẫn còn xa, GS Kim đánh giá những hướng nghiên cứu này có thể tạo ra đóng góp lớn cho y học và giúp kéo dài tuổi thọ con người. "Đây là những hướng nghiên cứu đầy tiềm năng", nhà khoa học đến từ Đại học Quốc gia Seoul nhận định.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia phải đối mặt với già hóa dân số, sự phát triển của robot và tự động hóa cũng được kỳ vọng giảm tải cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe. Tại Hàn Quốc, nước này ngày càng thiếu các lao động trẻ chăm sóc người già, khiến robot trở thành lựa chọn được quan tâm.

Theo GS Kim, người cao tuổi thường khó tự di chuyển, họ cần được hỗ trợ đi lại, ăn uống, dùng thuốc và các quy trình chăm sóc y tế. Vì vậy, thế giới sẽ cần rất nhiều robot có thể thay thế những công việc này. "Robot không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn cả vấn đề phúc lợi xã hội, góp phần giải quyết bài toán già hóa dân số", ông nói.

GS Tan Yap Peng, Hiệu trưởng VinUni, đánh giá robot hỗ trợ vận động sẽ là nhóm tác động rõ rệt nhất trong giai đoạn đầu. Các hệ thống này giúp người cao tuổi di chuyển tốt hơn và giảm nguy cơ chấn thương khi sinh hoạt. "Robot có thể đảm nhận các công việc nặng nhọc, hỗ trợ người già duy trì tính độc lập lâu hơn", ông nói.

GS Tan Yap Peng chia sẻ tại sự kiện sáng 2/12. Ảnh: Thanh Tuyền

Nhà khoa học này cho biết nhiều quốc gia đã triển khai các nền tảng "bạn đồng hành số", cho phép robot theo dõi tình trạng tâm lý, trò chuyện và đưa ra cảnh báo sớm khi người dùng có dấu hiệu bất ổn. Xu hướng này, theo ông, sẽ phát triển cùng với nhu cầu chăm sóc tinh thần từ xa.

Thách thức lớn hiện nay nằm ở khả năng robot hiểu người dùng. Một số nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm giao diện trích xuất ký ức, suy nghĩ hoặc tín hiệu cảm xúc từ cơ thể, song công nghệ vẫn ở giai đoạn đầu. Nếu tiến triển, robot có thể đóng vai trò trợ lý nghiên cứu hoặc hỗ trợ học tập bằng cách điều chỉnh tương tác theo trạng thái của người dùng.

Dù các công nghệ này vẫn còn đang phát triển, cần thời gian hoàn thiện, hai chuyên gia đều nhận định robot sẽ đóng vai trò nhất định trong việc kéo dài thời gian sống khỏe của con người. Từ hỗ trợ vận động, chăm sóc tinh thần đến điều trị, robot có thể nâng cao chất lượng sống và kéo dài giai đoạn khỏe mạnh, dù chưa thể đưa ra các bước nhảy lớn về tuổi thọ sinh học.