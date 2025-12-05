Mỗi ngày, trung bình có 500.000 tệp độc hại "lảng vảng" trên không gian mạng

Hãng bảo mật Kaspersky vừa phát hành báo cáo cho biết, họ ghi nhận trung bình 500.000 tệp độc hại mỗi ngày trong năm 2025, tăng 7% so với năm trước. Nhiều mối nguy hại cũng có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn cầu, trong đó mã độc đánh cắp mật khẩu tăng 59%, phần mềm gián điệp tăng 51%, và mã độc "cửa hậu" tăng 6% so với năm 2024.

Năm 2025, trung bình xuất hiện 500.000 tệp độc hại/ngày.

Báo cáo cũng tiết lộ, hệ điều hành Windows tiếp tục là mục tiêu tấn công hàng đầu. Trong năm 2025, 48% người dùng Windows bị nhắm đến bởi nhiều mối đe dọa khác nhau. Đối với người dùng macOS tỷ lệ này là 29%.

Trong đó, 27% người dùng trên phạm vi toàn cầu bị tấn công bởi các mối đe dọa qua web (web threats). Đây là các loại mã độc nhắm vào người dùng khi họ truy cập trực tuyến. Các mối đe dọa trên web không chỉ xuất hiện khi người dùng lướt web, mà có thể hiện diện ở bất kỳ giai đoạn nào trong suốt quá trình tấn công và gây ra thiệt hại.

Ngoài ra, có 33% người dùng đối mặt với các loại mã độc xâm nhập trực tiếp vào thiết bị, thông qua USB, ổ cứng rời, CD/DVD, các tệp xâm nhập vào máy tính dưới định dạng nén (ví dụ các tệp cài đặt phức tạp, tệp được mã hóa,...).

Để tự vệ trước các mối nguy hại, Kaspersky khuyến nghị người dùng cá nhân:

- Không tải và cài đặt ứng dụng từ nguồn không đáng tin cậy.

- Không nhấp vào liên kết từ người lạ, email hoặc quảng cáo trực tuyến đáng ngờ.

- Luôn bật xác thực hai yếu tố khi có thể; thiết lập mật khẩu mạnh gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt; và sử dụng trình quản lý mật khẩu để lưu trữ an toàn.

- Cài đặt bản cập nhật ngay khi sẵn sàng, bởi các bản cập nhật thường chứa bản vá cho những lỗ hổng quan trọng.

- Bỏ qua mọi yêu cầu đề nghị tắt phần mềm bảo mật.

- Sử dụng giải pháp bảo mật toàn diện, phù hợp với thiết bị.