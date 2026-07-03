Đây là mẹo giúp người dùng ngủ ngon hơn khi sử dụng điều hòa

Mùa hè khiến người dân ở khắp từ Bắc xuống Nam cảm thấy nóng bức khó chịu, và điều hòa không khí trở thành nơi trú ẩn lý tưởng trong những ngày oi ả. Tuy nhiên, việc rời khỏi không gian mát mẻ của điều hòa có thể trở thành một cơn ác mộng. Đặc biệt, trong phòng ngủ, việc điều chỉnh nhiệt độ điều hòa sao cho hợp lý là rất quan trọng.

Giấc ngủ có thể không ngon chỉ vì nhiệt độ điều hòa quá thấp.

Theo chia sẻ từ một chuyên gia về điều hòa trên TikTok cá nhân, máy điều hòa hiện đại được thiết kế để hoạt động một cách từ từ, không nên ép buộc máy chạy hết công suất. Khi chúng ta đặt nhiệt độ, máy sẽ không duy trì hoạt động liên tục ở mức đó mà sẽ điều chỉnh tốc độ động cơ tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường. Điều đó có nghĩa là nếu người dùng mở cửa, điều hòa sẽ tự động tăng tốc độ để bù đắp cho nguồn nhiệt.

Trong thực tế, nếu ở những khu vực như miền Trung trong những ngày nắng nóng có nhiệt độ thường xuyên trên 30°C, nhiều người có thể thấy điều hòa hoạt động rất êm ái, đến mức nhiều người không nghĩ rằng nó đang hoạt động. Nhưng để có thể đạt được sự yên tĩnh này, việc điều chỉnh nhiệt độ một cách hợp lý là điều rất quan trọng.

Vậy làm thế nào để chọn nhiệt độ phù hợp? Theo báo cáo, lời khuyên đầu tiên mà người dùng cầm nắm rõ chính là không nên để nhiệt độ quá thấp, dưới 20°C, vì điều này không chỉ gây khó chịu mà còn không tốt cho sức khỏe.

26 hoặc 27°C được xem là nhiệt độ lý tưởng khi sử dụng điều hòa.

Tốt hơn hết, nên đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26 hoặc 27°C để máy hoạt động hiệu quả hơn. Việc đắp chăn khi bật điều hòa có thể khiến người dùng cảm thấy nóng khi tắt máy, tạo ra một chu kỳ không tốt cho sức khỏe.

Cuối cùng, nếu thường để máy điều hòa khi không có ai ở nhà, hãy nhớ tăng nhiệt độ lên mức thoải mái khi trở về để tránh cho động cơ phải hoạt động quá tải, đặc biệt tránh sốc nhiệt khi di chuyển từ ngoài nắng vào bên trong phòng điều hòa. Việc duy trì một nhiệt độ ổn định, không quá nóng cũng không quá lạnh, sẽ giúp người sử dụng có một mùa hè dễ chịu và an toàn hơn.