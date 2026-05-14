Các chuyên gia chỉ ra điều sai với quan điểm “điều hòa càng lạnh càng tốt”

Vào những ngày hè nắng nóng, điều hòa trở thành thiết bị gần như không thể thiếu trong nhiều gia đình. Khi bước vào căn phòng oi bức, không ít người có thói quen cầm điều khiển và hạ nhiệt độ xuống mức thật thấp, thậm chí 16-18 độ C, với suy nghĩ rằng điều này sẽ giúp căn phòng mát nhanh hơn và tạo cảm giác dễ chịu hơn.

24-26 độ C thường được xem là mức lý tưởng nhất.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết đây chưa chắc là lựa chọn tối ưu, bởi “nhiệt độ điều hòa lý tưởng” thực tế không có một con số cố định dành cho tất cả mọi người. Các chuyên gia cho biết, cảm giác nóng hay lạnh của con người chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau, và nhiệt độ trong phòng chỉ là một phần của vấn đề.

Thay vào đó, độ ẩm không khí, khả năng lưu thông gió, loại quần áo đang mặc, mức độ vận động, độ tuổi hay thậm chí giới tính đều có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của mỗi người. Ví dụ, một căn phòng ở mức 25 độ C nhưng có độ ẩm cao có thể vẫn khiến nhiều người cảm thấy bí bách và khó chịu. Trong khi đó, nếu không khí khô ráo và có quạt hỗ trợ lưu thông gió, mức nhiệt tương tự lại mang đến cảm giác mát mẻ hơn nhiều. Chính vì vậy, không phải ai cũng cảm thấy thoải mái ở cùng một mức nhiệt điều hòa.

Nhiều chuyên gia năng lượng cho rằng khoảng 24-26 độ C thường được xem là mức cân bằng hợp lý giữa sự dễ chịu và khả năng tiết kiệm điện. Đây cũng là khoảng nhiệt độ được nhiều tổ chức về năng lượng khuyến nghị trong mùa hè, bởi nó giúp điều hòa hoạt động hiệu quả hơn mà vẫn duy trì không gian đủ mát cho sinh hoạt hằng ngày.

Hạ nhiệt độ xuống thật thấp khiến phòng lạnh nhanh hơn là sai lầm

Trên thực tế, phần lớn điều hòa dân dụng hoạt động với công suất gần như cố định khi bắt đầu làm mát. Điều đó có nghĩa là việc cài đặt 18 độ C thay vì 25 độ C không giúp máy “làm lạnh cấp tốc” như nhiều người nghĩ, mà chủ yếu khiến máy phải hoạt động lâu hơn để cố đạt đến mức nhiệt thấp hơn.

Mỗi 1 độ C chênh lệch có thể ảnh hưởng lớn đối với chi phí năng lượng điều hòa.

Kết quả là, lượng điện tiêu thụ tăng lên đáng kể. Theo nhiều nghiên cứu về hiệu quả năng lượng, chỉ cần tăng điều hòa thêm khoảng 1 độ C cũng có thể giúp giảm việc tiêu thụ điện năng ở mức đáng kể, đặc biệt trong giai đoạn nắng nóng kéo dài khi điều hòa phải hoạt động liên tục nhiều giờ mỗi ngày.

Chi phí điện tăng cao hiện là vấn đề khiến nhiều gia đình quan tâm trong mùa hè. Khi nhiệt độ ngoài trời liên tục lập đỉnh, nhu cầu sử dụng điều hòa cũng tăng mạnh và tạo áp lực lớn lên hóa đơn điện hằng tháng. Lúc này, việc điều chỉnh nhiệt độ hợp lý được xem là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để tiết kiệm chi phí mà không ảnh hưởng quá nhiều đến cảm giác thoải mái.

Ngoài vấn đề điện năng, việc để điều hòa quá lạnh còn có thể ảnh hưởng đến cơ thể. Khi nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá lớn so với môi trường bên ngoài, cơ thể phải liên tục thích nghi giữa hai môi trường khác nhau. Điều này đôi khi gây cảm giác mệt mỏi, khô da, đau đầu hoặc khó chịu, đặc biệt với người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Nhiều người cũng thường gặp tình trạng vừa bước ra ngoài trời đã cảm thấy “sốc nhiệt” do sự khác biệt nhiệt độ quá lớn giữa trong nhà và ngoài trời. Các chuyên gia cho rằng việc duy trì mức nhiệt vừa phải sẽ giúp cơ thể thích nghi tự nhiên hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường quá lạnh từ điều hòa.

Cách tăng hiệu quả làm mát của điều hòa

Bên cạnh việc điều chỉnh nhiệt độ, các chuyên gia cũng khuyến nghị nên kết hợp nhiều biện pháp khác để tăng hiệu quả làm mát. Chẳng hạn, sử dụng thêm quạt có thể giúp luồng khí lạnh lưu thông đều hơn trong phòng, từ đó tạo cảm giác mát nhanh mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp.

Bảo trì điều hòa thường xuyên là một trong những bước quan trọng để nâng cao hiệu quả làm mát.

Việc đóng rèm cửa vào ban ngày cũng giúp hạn chế nhiệt lượng từ ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng. Với những căn phòng có cửa kính lớn hoặc hướng nắng, biện pháp này có thể tạo ra khác biệt rõ rệt về nhiệt độ trong nhà.

Ngoài ra, người dùng nên thường xuyên vệ sinh lưới lọc và bảo trì điều hòa định kỳ để thiết bị hoạt động hiệu quả hơn. Một chiếc điều hòa bám bụi hoặc thiếu bảo trì không chỉ làm lạnh kém mà còn tiêu tốn nhiều điện năng hơn bình thường.

Các chuyên gia cho rằng thay vì cố biến căn phòng thành môi trường “lạnh như mùa đông”, người dùng nên hướng tới cảm giác dễ chịu và ổn định cho cơ thể. Điều hòa không nhất thiết phải hoạt động ở mức thấp nhất mới mang lại hiệu quả tốt nhất.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt và các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, việc sử dụng điều hòa hợp lý không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện và hạn chế tiêu thụ năng lượng không cần thiết. Đôi khi, chỉ một thay đổi nhỏ trên điều khiển điều hòa cũng có thể tạo ra khác biệt lớn cho cả hóa đơn tiền điện lẫn cảm giác thoải mái trong mùa hè.