Bật điều hòa thế nào để vừa tiết kiệm điện, vừa bảo vệ sức khỏe?

Khi cái nóng gay gắt của mùa hè bắt đầu "oanh tạc" khắp nơi, chiếc điều hòa trở thành cứu cánh duy nhất. Tuy nhiên, việc lạm dụng hoặc sử dụng sai cách không chỉ khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt mà còn dẫn đến những hệ lụy cho sức khỏe như sốc nhiệt, khô da hay viêm đường hô hấp.

Làm sao để tận hưởng không khí mát mẻ mà vẫn "nhẹ gánh" lo toan? Dưới đây là những quy tắc "vàng" từ các chuyên gia điện lạnh và bác sĩ.

Sử dụng máy lạnh sao cho "chuẩn không cần chỉnh".

1. Quy tắc "26 độ C" và sự thật về việc làm mát nhanh

Nhiều người có thói quen vừa vào phòng là hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất (16 - 18 độ C) để làm mát nhanh. Đây là sai lầm tai hại nhất khiến máy nén phải hoạt động quá tải, ngốn điện gấp nhiều lần.

Mức nhiệt độ lý tưởng nhất là 26 độ C. Ở mức này, máy hoạt động ổn định và tiết kiệm điện nhất. Nếu vẫn cảm thấy nóng, hãy kết hợp thêm một chiếc quạt điện. Luồng gió từ quạt giúp khí lạnh lưu thông đều khắp phòng, tạo cảm giác mát mẻ hơn hẳn so với việc hạ thêm 2 - 3 độ trên điều hòa.

2. Quy tắc 30 phút: Chống sốc nhiệt hiệu quả

Sốc nhiệt là tình trạng nguy hiểm nhất khi sử dụng điều hòa. Để bảo vệ cơ thể, hãy ghi nhớ:

- Trước khi ra ngoài: Hãy tắt điều hòa trước khoảng 30 phút để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ môi trường.

- Khi vừa đi nắng về: Không nên vào phòng lạnh ngay lập tức. Hãy ngồi ở phòng quạt cho ráo mồ hôi rồi mới bật điều hòa để tránh tình trạng mạch máu co giãn đột ngột.

3. Đừng quên độ ẩm – "Kẻ thù" của làn da và cổ họng

Máy lạnh hoạt động bằng cách hút ẩm trong không khí, đó là lý do bạn thường bị khô da, đau họng sau một đêm ngủ dậy.

- Đặt một chậu nước: Một chậu nước nhỏ hoặc máy phun sương trong phòng sẽ giúp duy trì độ ẩm cần thiết.

- Chế độ "Cool" thay vì "Dry": Trong những ngày nắng nóng khô hạn, hãy dùng chế độ Cool. Chế độ Dry chỉ nên dùng trong những ngày nồm ẩm hoặc mưa nhiều, vì nó làm không khí khô rất nhanh.

Máy lạnh dễ gây khô họng và khô da sau một đêm dài.

4. Vệ sinh lưới lọc: Cách tiết kiệm 15% hóa đơn điện

Bụi bẩn bám vào lưới lọc là rào cản khiến hơi lạnh không thể thoát ra, buộc máy phải chạy mạnh hơn. Việc tự vệ sinh lưới lọc mỗi 2 tuần một lần cực kỳ đơn giản nhưng có thể giúp bạn tiết kiệm đến 15% lượng điện năng tiêu thụ. Một hệ thống sạch sẽ cũng giúp loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc gây bệnh hô hấp.

5. Sử dụng chế độ Ngủ (Sleep) hoặc hẹn giờ ban đêm

Về đêm, nhiệt độ ngoài trời giảm dần và thân nhiệt con người cũng hạ xuống. Chế độ Sleep sẽ tự động tăng nhiệt độ lên khoảng 1 - 2 độ C sau một khoảng thời gian nhất định. Điều này không chỉ giúp bạn có giấc ngủ sâu hơn, không bị thức giấc vì lạnh mà còn cắt giảm đáng kể lượng điện dư thừa.