Không phải điều hòa inverter nào cũng tiết kiệm điện, hãy nhìn vào chỉ số này

Khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao, hóa đơn điện trở thành gánh nặng cho nhiều hộ gia đình, đặc biệt là trong mùa hè oi ả khi nhu cầu sử dụng điều hòa tăng vọt. Để giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp và tiết kiệm điện, các chỉ số như EER (Energy Efficiency Ratio) và CSPF (Cooling Seasonal Performance Factor) đã được đưa ra.

Muốn giảm tiền điện hằng tháng, đừng bỏ qua nhãn năng lượng trên điều hòa.

Được sử dụng từ năm 1975, chỉ số EER là một trong những tiêu chuẩn đo lường cơ bản trong ngành công nghiệp điện lạnh. EER được tính bằng cách chia công suất làm lạnh (đo bằng HP hoặc BTU chuyển đổi sang W) cho công suất điện tiêu thụ (W). Chỉ số EER càng cao, điều hòa càng tiết kiệm điện.

Theo thông tin từ một nhà sản xuất điều hòa, EER thường dao động từ 8 đến 15, trong đó thiết bị có chỉ số trên 12 được coi là rất tiết kiệm điện. Người dùng có thể tìm thấy chỉ số này trên nhãn tiết kiệm năng lượng, hướng dẫn sử dụng hoặc trang web của nhà sản xuất.

Mặc dù vậy, EER chỉ phản ánh hiệu suất tại một thời điểm cố định và không hoàn toàn chính xác với thói quen sử dụng thực tế. Để khắc phục điều này, ngành công nghiệp đã phát triển các chỉ số linh hoạt hơn như SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) và CSPF. SEER đo lường hiệu suất năng lượng trung bình trong một mùa làm mát, trong khi CSPF (được phát triển dựa trên tiêu chuẩn ISO 16358-1) tính toán tổng lượng nhiệt mà máy lạnh có thể loại bỏ so với tổng điện năng tiêu thụ hàng năm.

Điều hòa là một trong những thiết bị gia dụng ngốn điện phổ biến được dùng vào mùa hè.

Theo các chuyên gia về điều hòa, CSPF linh hoạt và chính xác hơn vì nó tính đến các mùa và mức tải khác nhau, bao gồm cả trường hợp điều hòa ở chế độ chờ hoặc chỉ tải một phần. Tại Việt Nam, Bộ Công Thương quản lý việc dán nhãn năng lượng trên thiết bị gia dụng, theo tiêu chuẩn TCVN 7830:2021, thiết bị cần có CSPF trên 5,2 để đạt nhãn năng lượng 5 sao. Chỉ số càng cao đồng nghĩa với việc thiết bị càng tiết kiệm điện.

Ngoài việc tìm hiểu các chỉ số năng lượng, người dùng cũng cần chú ý đến công suất làm lạnh của điều hòa sao cho phù hợp với kích thước phòng. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, việc chọn điều hòa quá lớn có thể dẫn đến tình trạng phòng lạnh quá nhanh mà không khử ẩm đúng cách, gây cảm giác khó chịu. Các thông số về công suất và chỉ số tiết kiệm điện đều được in rõ ràng trên nhãn năng lượng hoặc trong hướng dẫn sử dụng, giúp người dùng dễ dàng đưa ra quyết định mua sắm thông minh.