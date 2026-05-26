Nắng nóng, nên mua điều hòa hay sắm quạt điều hòa cho tiết kiệm?

Hiện tại, giá điện và chi phí sinh hoạt ngày càng cao, lựa chọn thiết bị làm mát không còn đơn thuần là chuyện chống nóng mà còn liên quan trực tiếp tới chi phí vận hành, diện tích sử dụng và sức khỏe người dùng.

Điều hòa làm mát sâu nhưng tiêu thụ điện cao hơn

Điều hòa vẫn là thiết bị làm mát hiệu quả nhất hiện nay nếu xét về khả năng giảm nhiệt độ thực tế trong phòng. Với nguyên lý sử dụng máy nén và gas lạnh, điều hòa có thể hạ nhiệt nhanh, duy trì nền nhiệt ổn định từ 16–28 độ C tùy nhu cầu người dùng.

Trong những ngày nhiệt độ ngoài trời vượt 38–40 độ C, đặc biệt ở đô thị lớn với hiệu ứng bê tông và hấp nhiệt, điều hòa cho cảm giác dễ chịu rõ rệt hơn quạt điều hòa. Thiết bị này phù hợp với phòng kín, không gian ngủ nghỉ, gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi cần môi trường nhiệt độ ổn định.

Tuy nhiên, điều hòa cũng có mức tiêu thụ điện năng cao hơn đáng kể. Một điều hòa công suất 1HP thường tiêu thụ khoảng 0,8–1 kWh điện mỗi giờ trong khi các mẫu 1,5HP hoặc 2HP có thể tiêu thụ cao hơn nếu hoạt động liên tục.

Nhiều gia đình hiện có xu hướng bật điều hòa gần như cả ngày trong các đợt nắng nóng kéo dài. Đây là nguyên nhân chính khiến hóa đơn tiền điện tăng mạnh vào mùa hè, đặc biệt nếu sử dụng thêm bình nóng lạnh, tủ lạnh công suất lớn hoặc bếp điện.

Ngoài tiền điện, người dùng còn phải tính thêm chi phí lắp đặt, bảo trì và vệ sinh định kỳ. Một bộ điều hòa mới thường phát sinh thêm vài trăm nghìn đến cả triệu đồng cho công lắp đặt, giá đỡ, ống đồng và vật tư đi kèm.

Dù vậy, các dòng điều hòa Inverter hiện nay đã tiết kiệm điện hơn đáng kể so với trước đây. Nếu sử dụng đúng cách như cài đặt ở mức 26–28 độ C, kết hợp quạt gió và đóng kín phòng, mức tiêu thụ điện có thể giảm tương đối nhiều.

Quạt điều hòa tiết kiệm điện hơn nhưng không thay thế được điều hòa

Quạt điều hòa hay còn gọi là quạt hơi nước hoạt động theo nguyên lý hút không khí nóng qua tấm làm mát chứa nước để giảm nhiệt trước khi thổi ra ngoài.

Ưu điểm lớn nhất của quạt điều hòa là tiết kiệm điện. Phần lớn sản phẩm trên thị trường chỉ tiêu thụ khoảng 70–200W, thấp hơn nhiều lần so với điều hòa. Điều này đồng nghĩa chi phí vận hành mỗi tháng cũng nhẹ hơn đáng kể.

Ngoài ra, quạt điều hòa không yêu cầu lắp đặt phức tạp, có thể di chuyển linh hoạt giữa các phòng. Người dùng chỉ cần cấp nước hoặc đá lạnh vào bình chứa là thiết bị có thể hoạt động.

Với các gia đình thuê trọ, phòng mở, quán ăn nhỏ hoặc khu vực không thể lắp điều hòa, quạt điều hòa trở thành giải pháp dễ tiếp cận hơn cả về chi phí mua ban đầu lẫn tiền điện hàng tháng.

Tuy nhiên, quạt điều hòa không thực sự “làm lạnh” theo đúng nghĩa như điều hòa. Trong điều kiện thời tiết quá nóng hoặc độ ẩm cao, hiệu quả giảm nhiệt thường không quá rõ rệt.

Một nhầm lẫn phổ biến là nhiều người kỳ vọng quạt điều hòa có thể làm phòng mát sâu như điều hòa nhiệt độ. Trên thực tế, thiết bị này chủ yếu tạo cảm giác dễ chịu hơn nhờ luồng gió ẩm và giảm nhiệt cục bộ quanh người dùng.

Ngoài ra, nếu sử dụng trong không gian kín quá lâu, quạt điều hòa có thể khiến độ ẩm trong phòng tăng lên, gây cảm giác bí hoặc ẩm mốc. Một số dòng quạt điều hòa giá rẻ còn phát sinh tiếng ồn lớn khi vận hành ở công suất cao.

Khả năng làm mát của quạt điều hòa cũng phụ thuộc nhiều vào môi trường sử dụng. Thiết bị hoạt động hiệu quả hơn ở nơi thoáng khí, khô ráo thay vì phòng kín hoàn toàn.

Lựa chọn phụ thuộc nhu cầu thực tế

Việc chọn điều hòa hay quạt điều hòa không có đáp án tuyệt đối đúng cho mọi gia đình. Điều quan trọng là người tiêu dùng hiểu rõ nhu cầu sử dụng và chi phí vận hành lâu dài.

Nếu sống tại khu vực nắng nóng gay gắt, có trẻ nhỏ hoặc cần ngủ trong môi trường nhiệt độ ổn định, điều hòa vẫn là lựa chọn phù hợp hơn. Đây cũng là giải pháp hiệu quả với những người làm việc tại nhà hoặc phải ở trong phòng nhiều giờ liên tục.

Ngược lại, với người ở trọ, sinh viên, hộ gia đình muốn tiết kiệm điện hoặc chỉ cần làm mát tạm thời trong thời gian ngắn, quạt điều hòa có lợi thế rõ rệt về chi phí.

Nhiều chuyên gia điện máy cũng khuyến nghị kết hợp cả hai thiết bị thay vì chỉ dùng riêng một loại. Ví dụ, người dùng có thể bật điều hòa trong khoảng 1–2 giờ đầu để hạ nhiệt phòng nhanh, sau đó chuyển sang chế độ quạt hoặc dùng thêm quạt điều hòa để giảm điện năng tiêu thụ.

Một số gia đình hiện nay còn ưu tiên giải pháp kết hợp điều hòa Inverter với quạt điện truyền thống nhằm tối ưu hóa lưu thông không khí và tiết kiệm điện hơn so với việc giảm nhiệt độ điều hòa xuống quá thấp.

Bên cạnh việc chọn thiết bị, thói quen sử dụng cũng quyết định lớn tới chi phí điện hàng tháng. Việc đóng kín phòng, hạn chế thất thoát nhiệt, vệ sinh thiết bị định kỳ và tránh bật tắt liên tục sẽ giúp cả điều hòa lẫn quạt điều hòa hoạt động hiệu quả hơn.