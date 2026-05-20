Thấy nước nhỏ từ máy điều hòa, đừng chủ quan với những rủi ro này

Rò rỉ nước từ máy điều hòa là một vấn đề phổ biến, có với nhiều nguyên nhân khác nhau có thể xảy ra. Một số trường hợp có thể tự khắc phục, trong khi những trường hợp khác cần sự can thiệp của chuyên gia.

Lý do máy điều hòa bị nhỏ nước

Máy điều hòa không khí hoạt động bằng cách loại bỏ độ ẩm trong không khí để làm mát. Độ ẩm này thường được thoát ra ngoài qua đường ống thoát nước ngưng tụ. Tuy nhiên, nếu có sự cố xảy ra như tắc nghẽn hoặc hư hỏng, nước có thể bị ứ đọng và rò rỉ. Tình trạng này thường gặp ở các căn hộ chung cư, nơi việc bảo trì định kỳ có thể bị bỏ qua. Trong những trường hợp đó, người dùng sẽ cần đến sự hỗ trợ của kỹ thuật viên chuyên môn.

Một số hiện tượng rò rỉ nước từ dàn nóng có thể xảy ra do sự ngưng tụ và nhỏ giọt, một điều được xem là bình thường, đặc biệt trong điều kiện ẩm ướt. Tuy nhiên, nếu rò rỉ diễn ra liên tục hoặc quá nhiều, đó có thể là dấu hiệu của đường ống bị tắc hoặc sự cố về chất làm lạnh, và người dùng nên gọi thợ chuyên nghiệp để kiểm tra.

Các nguyên nhân phổ biến gây rò rỉ nước từ máy điều hòa

- Đường ống thoát nước bị tắc nghẽn: Bụi bẩn, nấm mốc hoặc mảnh vụn có thể làm tắc nghẽn ống thoát nước, dẫn đến nước tràn vào bên trong thiết bị.

- Bộ lọc không khí bị bẩn hoặc hư hỏng: Bộ lọc bẩn hạn chế luồng khí, khiến cuộn dây bị đóng băng. Khi tan băng, nước dư thừa có thể tràn ra ngoài.

- Khay hứng nước bị hư hỏng hoặc rỉ sét: Nếu khay hứng nước bị nứt hoặc ăn mòn, nó sẽ không thể chứa nước chảy ra từ hệ thống.

- Mức chất làm lạnh thấp: Lượng chất làm lạnh thấp có thể khiến hệ thống hoạt động vất vả hơn, dẫn đến hiện tượng đóng băng và tích tụ nước khi tan băng.

- Hệ thống làm mát bằng bay hơi bị rò rỉ: Điều này có thể do van điện từ bị lỗi hoặc đường ống nước không đóng ngắt đúng cách.

Theo các chuyên gia, mỗi trường hợp nêu trên đều cần sự can thiệp của kỹ thuật viên có chuyên môn để sửa chữa máy điều hòa đúng cách.