Điều hòa dễ “đột tử” giữa đợt nắng nóng vì những lỗi quen thuộc này

Điều hòa hỏng giữa mùa hè là một trong những tình huống khó chịu nhất mà nhiều người phải đối mặt. Tin tốt là hầu hết các sự cố đều xuất phát từ những vấn đề dễ phòng ngừa, điều mà không phải ai cũng biết để giải quyết trước khi quá muộn.

Bộ lọc bẩn

Bộ lọc bẩn là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự cố và cũng là vấn đề dễ khắc phục nhất. Khi bộ lọc tích tụ bụi, điều hòa phải hoạt động gấp đôi công suất để làm mát không gian, dẫn đến tiêu thụ năng lượng tăng và chất lượng không khí giảm.

Để duy trì hiệu suất, người dùng nên vệ sinh bộ lọc ít nhất hai lần một năm, trước mùa hè và mùa đông. Cách vệ sinh đơn giản: tháo bộ lọc ra, rửa sạch bằng nước lạnh và để khô hoàn toàn trong bóng râm trước khi lắp lại. Lưu ý không sử dụng chất tẩy rửa hoặc phơi bộ lọc dưới ánh nắng mặt trời.

Thiết bị tản nhiệt kém

Nếu điều hòa vẫn hoạt động nhưng không làm mát hiệu quả, nguyên nhân có thể do bộ lọc bẩn, thiếu chất làm lạnh hoặc dàn nóng bị tắc nghẽn bởi lá cây, bụi bẩn. Hãy kiểm tra bộ lọc trước. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, người dùng nên gọi kỹ thuật viên để kiểm tra mức gas. Nếu đang có ý định mua điều hòa mới, hãy chọn mẫu phù hợp với diện tích phòng.

Điều hòa bị rò rỉ nước

Nước nhỏ giọt từ dàn lạnh trong nhà là dấu hiệu cho thấy có vấn đề với hệ thống thoát nước, có thể bị tắc nghẽn do cặn vôi hoặc bụi bẩn. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể làm hỏng tường và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển, do đó cần có sự can thiệp kỹ thuật.

Mùi khó chịu

Mùi mốc hoặc ẩm ướt khi bật điều hòa thường cho thấy nấm mốc hoặc vi khuẩn tích tụ trong bộ lọc hoặc bên trong máy. Vệ sinh thường xuyên sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, người dùng có thể cần đến dịch vụ khử trùng chuyên nghiệp.

Những tiếng động lạ

Nếu điều hòa phát ra tiếng ồn bất thường, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo có vấn đề. Tiếng rung có thể cho thấy các bộ phận bị lỏng, trong khi tiếng cọ xát hoặc va đập có thể chỉ ra vấn đề với máy nén hoặc quạt. Chính vì vậy, người dùng không nên bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào.

Thiết bị không tự bật hoặc tắt

Trước khi gọi kỹ thuật viên, hãy kiểm tra điều khiển từ xa, thay pin và xác nhận rằng bộ hẹn giờ không bị kích hoạt nhầm. Nếu thiết bị thường xuyên tự tắt, có thể do nó đang chuyển sang chế độ bảo vệ quá nhiệt, cho thấy bộ lọc bị bẩn hoặc dàn nóng ngoài trời thông gió kém.

Thời điểm tốt nhất để bảo dưỡng điều hòa là trước khi chúng ta cần đến nó. Việc kiểm tra định kỳ hàng năm bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp bao gồm kiểm tra chất làm lạnh, vệ sinh dàn nóng, kiểm tra điện và chức năng. Chi phí bảo trì sẽ rẻ hơn nhiều so với việc sửa chữa máy hỏng giữa tháng 6 hoặc 7.