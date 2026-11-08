Giá iPhone 15 tháng 11: Giảm đến 3 triệu đồng chỉ trong hai tháng

Tháng 11/2026, trong khi nhiều tín đồ công nghệ háo hức nâng cấp lên iPhone 18 Pro series thì vẫn có không ít người tiêu dùng khác lại mong đợi giá của iPhone 15 series giảm để có cơ hội sở hữu mẫu điện thoại này. Dù vậy, lượng máy iPhone 15 series VN/A mới 100% tại Việt Nam đã không còn quá nhiều lựa chọn.

Giá iPhone 15 series tại một AAR, chỉ còn iPhone 15 thường 128GB và 256GB.

Ghi nhận vào ngày 8/11, iPhone 15 thường 128GB là phiên bản có giá rẻ nhất trong toàn bộ series, khởi điểm từ 21,49 triệu đồng. Ghi nhận tại Minh Tuấn Mobile, họ niêm yết giá 21,49 triệu đồng cho iPhone 15 bản 128GB và 24,49 triệu đồng cho bản 256GB, tăng 500.000 đồng so với tháng trước nhưng vẫn ngang các AAR khác.

Hiện, cả TGDĐ, FPT Shop và CellphoneS cũng còn các phiên bản 128GB và 256GB của iPhone 15 với giá tương ứng 21,49 triệu đồng và 24,49 triệu đồng. Đặc biệt, riêng FPT Shop còn hàng với bản 512GB giá 25,49 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng so với tháng trước.

So với tháng trước, các mức giá nói trên giữ nguyên hoặc đã giảm tới 1,5 triệu đồng. Còn nhớ vào giữa tháng trước, iPhone 15 đã một lần được giảm tới 1,5 triệu đồng, tức hai tháng qua đã giảm tổng cộng 3 triệu đồng.

Hiện, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max vẫn tiếp tục vắng bóng trên các kệ hàng lớn nói trên.

iPhone 15 có tùy chọn màu hồng nữ tính.

Về sản phẩm, dòng iPhone 15 được Apple ra mắt vào năm 2023 với nhiều nâng cấp đáng kể cả về thiết kế và tính năng. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là cổng sạc USB Tye-C thay thế Lightning, mang lại sự tiện lợi và khả năng tương thích cao hơn so với iPhone 14 trở về trước.

iPhone 15 series duy trì phong cách viền vuông vức nhưng sử dụng chất liệu titan siêu nhẹ trên các phiên bản Pro, giúp giảm trọng lượng đáng kể so với các thế hệ trước. Đồng thời, Dynamic Island cũng trở thành tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Trong khi iPhone 15 và 15 Plus được trang bị chip A16 Bionic, thì hai phiên bản Pro và Pro Max sử dụng chip A17 Pro. Camera trên dòng iPhone 15 cũng được cải tiến với cảm biến chính 48MP trên toàn bộ các phiên bản, giúp cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng và chi tiết hình ảnh. Đặc biệt, iPhone 15 Pro Max sở hữu camera tele 5x, mang lại khả năng zoom xa ấn tượng.

Bảng giá iPhone 15 series tháng 11/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 15 128GB 21,49 21,49 256GB 24,49 24,49 512GB - 25,49 iPhone 15 Plus 128GB - - 256GB - - 512GB - - iPhone 15 Pro 128GB - - 256GB - - 512GB - - 1TB - - iPhone 15 Pro Max 256GB - - 512GB - - 1TB - -

* Giá tham khảo ngày 8/11.

* (-) là hết hàng.

* Giá có thể có thay đổi từ AAR.